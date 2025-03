Budoucnost extraligy na ČT? Hrozba je, uznal Záruba. Play off v TV „jinak“

Vysílání extraligového play off čeká drobná změna. Televizní poskytovatel O2 TV tento týden skončí a spojí se s platformou Voyo pod jednotným názvem Oneplay. Na nově vzniklé značce poběží rozhodující bitvy boje o Masarykův pohár, převážně úvodní utkání sérií poskytne také veřejnoprávní Česká televize. „Smlouva platí na pět let, bude stejná ještě tři roky. Nedá se s tím hnout,“ upozornil pro deník Sport na dlouhodobé rozložení sil šéfkomentátor ČT Robert Záruba.

Tři utkání z předkola, osm duelů čtvrtfinále, čtyři v semifinále a po dvou kláních z finále a baráže. S takto nastavenými možnostmi musí i před letošní vyřazovací fází počítat Česká televize. Oproti minulému ročníku se pro ni nic nemění.

Výrazně vyšší počet přenosů opět nabídne komerční vysílatel, který od pondělí po fúzi dvou platforem ponese název Oneplay. „Pro diváky se nic nemění, stále uvidí všechny přenosy z play off a pak i ze základní části. Hokej bude mít daleko větší prostor, protože mu bude vyhrazen speciální kanál Oneplay Sport 2 s multidimenzí,“ osvětlil novinku výkonný ředitel sportovních kanálů Marek Kindernay, který doufá, že spojení přinese ještě vyšší zásah mezi diváky.

V základní části se extraligová sledovanost na O2 TV Sport u hlavních přenosů pohybovala lehce pod průměrnou hodnotou 110 tisíc, což značilo meziroční nárůst o 27 procent. Ještě větší progres zaznamenala multidimenze s vedlejšími přenosy z ostatních stadionů, které průměrně vidělo 45 tisíc lidí. Úspěch plynul nejen ze zvyšující se atraktivity soutěže, ale také z technologických investic společnosti.

U veřejnoprávní televize činil přepočet na utkání 100 tisíc diváků, extraligu však vysílala jen ve 22 případech v rámci nedělního programu. K tomu nabídla 25 pořadů pod názvem Buly. Nyní ji čeká volba zápasů vyřazovací fáze, která však nese značná omezení.

„Vysíláme první tři zápasy předkola, máme právo první volby. Platí to i pro osm zápasů čtvrtfinále a čtyři v semifinále. Musíme ale dodržet zásadu, že každý tým je jednou doma. K ostatním utkáním jsme se ani nemohli přihlásit. Nezmění se to,“ popsal Záruba.

Otázkou ovšem je, zda po vypršení současné dohody nepřijde ČT o nejvyšší soutěž úplně, což se jí stalo například u elitní fotbalové ligy. „Hrozba je vždycky, záleží na majiteli práv, ale může se to stát,“ připustil Záruba. „Finančně tlaku nemůžeme konkurovat. Kam se to posune za tři roky, si netroufám odhadnout, vývoj je nevyzpytatelný. Může se otočit oběma směry. Pořád u ligy jsme, což je rarita v Evropě, že jedna televize vysílá tak dlouhou dobu stejnou, tolik populární soutěž.“

Kindernay nad budoucím scénářem před startem play off nechtěl spekulovat. „To je otázka na provozovatele extraligy, jak se nastaví práva v budoucnu. Uvidíme,“ řekl jen.

Hokej z obrazovky veřejnoprávního poskytovatele nicméně nevymizí. Už teď totiž nabízí program složený z jedenácti soutěží. Zakládá si na pokrytí reprezentací v různých kategoriích včetně para hokeje. Úbytek extraligových zápasů podle Záruby v České televizi příliš nepoznali.

„Výroby máme vlastně víc než předtím. Z každého kola děláme Buly debatu expertů nebo souhrn. Upřímně říkám, že mít všechny zápasy play off by bylo fajn, ale vůbec mě to nemrzí. Máme program postavený na jedenácti soutěžích, extraliga je jen jedna z nich,“ doplnil Záruba.

Ani nově vzniklou Oneplay nebere šéfkomentátor ČT jako konkurenci, které by se tradičnější televize měla v rámci svého hokejového pokrytí přizpůsobit. Už jen kvůli finančním možnostem obou značek.