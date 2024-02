Kalemba se vrací! Moderátor se těší po ČT na životní výzvu: Sporty TV

Snaha zpopularizovat český sport. Přinést do něj nové prvky. Inspirovat, bavit, ale částečně i vzdělávat skrz pořady uznávaných kapacit jako Marian Jelínek nebo fyzioterapeut Michal Novotný, jenž byl nablízku mimo jiné Rafaelovi Nadalovi.

To je hlavní krédo nově vznikající televize, za níž stojí společnost Perinvest Group, kterou vlastní promotér a zkušený sportovní byznysmen Tomáš Petera. Ten mimo jiné pravidelně do Česka vozí NHL.

Sporty TV si bude moc naladit každý, kdo přijímá TV signál terestricky, tedy přes set top box. Měla by být brzo i součástí nabídek velkých hráčů jako O2 TV nebo T-Mobile. „Věřím, že to bude úspěšný projekt. Jinak bych do toho nešel,“ tvrdí Kalemba, jenž rovněž bude jedním z komentátorů. Především svého oblíbeného basketu.

Projekt startuje prvního března, takže se asi nenudíte, co?

„Je pravda, že před spuštěním se vyrojilo opravdu hodně úkolů. I když mám za sebou několik olympiád a velkých projektů, tak je to jedno z nejintenzivnějších období, které pracovně zažívám. Ale jsem soutěživý, mám rád výzvy. A tohle je asi jedna z největších, které jsem za svůj profesní život čelil. Jsem nervózní, zároveň se moc těším. Doufám, že budu moct zúročit všechny zkušenosti, které v oboru mám a pomůžu naší značce, aby se mezi fanoušky uchytila.“

Leckdo si řekne, že je to další sportovní televize… Co vás oslovilo, že jste do toho šel?

„To, že se programová nabídka velice blíží sportům, které jsem v České televizi komentoval a ke kterým mám blízko. Basket hraju, házenou mám v rodině. I ostatní sporty jsem potkal. Což mě lákalo. Je to prostředí, kterému rozumím, mám v něm spoustu kontaktů.“

Chybělo už vám komentování po odchodu z České televize?

„Musím říct, že za ten rok, co jsem na volné noze, tak ano. Tak jsem si řekl: stejně to mám nejradši, tak do toho jdu.“

Takže budete pravidelně komentovat?

„Ano, budu. To byla jedna z věcí, na níž jsem se ptal, když mě oslovili. A říkali, že by určitě byli rádi. Je mi jasné, že společně s manažerskými povinnostmi, které s pozicí šéfredaktora souvisí, toho budu mít dost. Ale pořád je to svět, kterému asi nejvíc rozumím. Je to televizní vysílání. Stavíme všechno od nuly, ale jsem rád, že tomu můžu přispět.“

Budou i externí komentátoři jednotlivých sportů?

„Jasně, oslovili jsme špičkové lidi z oboru. Nebojte, nebudu to dělat sám. Jsem dalek ambicí, abych na lidi skákal každý den jako pan Soukup.“ (smích)

Jak se chcete profilovat? Není snadné konkurovat zavedeným sportovním kanálům.

„Hrozně rád bych vypíchnul naši filozofii. Rozhodně si nehrajeme na velkého hráče. Zatím…(smích) Nestavíme se do pozice, že chceme konkurovat O2 TV, Nově nebo ČT Sport. Je pravda, že určité věci se nám budou obsahově protínat, ale my chceme být rozšiřujícím pilířem českého sportu.