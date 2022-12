Kalemba o konci v ČT i dalších plánech: Bažant? Nic špatného necítím

V České televizi se staral spíš o tzv. malé sporty, jeho rozhodnutí odejít ale způsobilo poměrně velký humbuk. „Nečekal jsem, že to vyvolá takovou významnou vlnu ohlasu,“ říká Jiří Kalemba v rozhovoru, v němž se vrací k tomu, že nekomentoval EuroBasket, nebo vysvětluje svůj vztah k basketbalovému garantu České televize Jakubu Bažantovi. A také naznačuje, co má v plánu dál.

Získal si jméno tím, že televizní diváky naučil koukat na curling nebo sportovní lezení. K jeho milovanému basketbalu se v poslední době moc nedostával, Jiří Kalemba to ale označuje jen za jeden ze střípků důvodů, proč opouští veřejnoprávní stanici. Tam pracoval především jako šéfeditor online obsahu ČT sport. „Nic skandálního v tom není,“ říká Kalemba.

Co tedy za vaším odchodem stojí?

„Bylo to rozhodnutí, které se ve mně rodilo dlouho. Vnitřně jsem cítil, že bych se chtěl posunout a možná vyzkoušet i něco jiného. Nebyl to nějaký zásadní spouštěč, ale různé drobné impulsy, malinké střípky daly mozaiku, že jsem si řekl, že se zkusím vydat dál.“

Můžete víc přiblížit, proč ve vás rozhodnutí uzrálo?

„Já jsem vždycky měl nejradši komentátorskou profesi, to jsem chtěl dělat odmalička. Ale mých sportů v poslední době ubývalo. V minulé sezoně jsme nevysílali ligu amerického fotbalu, házené bylo míň, na basketbalu jsem se nepodílel. A lezení a curling jsou velice nárazové sporty. Já jsem byl od roku 2016 zaměstnanec na vedoucí pozici webu ČT sport a sítí. Komentování bylo na dohodu, dělal jsem to na výjimku ze smlouvy. A jak komentování ubývalo, dostal jsem se do bodu, jestli chci pokračovat ve vedoucí pozici, v uvozovkách v kanceláři, nebo nepůjdu na volnou nohu. Byl jsem rozpolcený, jak to uchopit, nebylo to jednoduché. Vím, že mě lidi jako komentátora berou, což jsem rád, ale u nás jsem měl interně jinou pozici. To je to hlavní odůvodnění.“

Jaký vliv mělo to, že jste během EuroBasketu nebyl v nominaci České televizi pro komentování zápasů? V té době jste v médiích mluvil o tom, že vás to mrzelo…

„Celá ta událost kolem rozhovoru, který jsem dával, mě zpětně hrozně mrzí. Já jsem si myslel, že pravdivě odpovím na to, proč jsem nekomentoval, rozhodně jsem nechtěl rozpoutat vlnu emocí proti nikomu. Když se z toho tehdy po podcastu Ondry Novotného stalo téma, přišlo mi fér vysvětlit, proč. Zároveň mě mrzí, že se to lidí a redakce dotklo negativně. Samozřejmě, nebudu lhát, neustále mě mrzí, že jsem se toho komentátorsky neúčastnil. Malinkým dílkem to přispělo k mému rozhodnutí teď odejít. Jsem ale dalek říkat, že to byl spouštěč. Možná malinko to tam někde zahrálo, ale měl jsem to v hlavě už dřív.“

Jak to máte s Jakubem Bažantem, který komentátory jako garant vybíral?

„Mně to velice mrzí, jsme dlouholetí kolegové, rozhodně jsem nechtěl, aby se to obrátilo proti němu. Jenom jsem odpověděl, jestli vnímám nějaké věci kolem něho, což vnímám, ale vůči němu nic špatného necítím, nebo vůči komukoliv, koho se to týkalo.“

„Basketbal je sport mého srdce, věnuju se mu celý život. Od roku 2007 se snažím jako basketbalový komentátor profilovat. Upřímně tedy říkám, že mě současný stav mrzí. Domácí EuroBasket je pochopitelně profesně jeden z vrcholů, které můžeš zažít. Na druhou stranu zcela respektuji jeho (Jakuba Bažanta) výběr. On to jako garant projektu nějak vnímal a nějak se rozhodl. Není to jen o mně přece.“ Jiří Kalemba o tom, že během EuroBasketu nebyl v ČT nasazován jako komentátor Zdroj: CrunchTime

Váš odchod z České televize vzbudil solidní ohlas, co na to říkáte?

„Vlastně mě to strašně překvapuje. Netušil jsem, že lidi moji práci vnímají tak strašně pozitivně. Byť jsem za ty roky nějakou zpětnou vazbu dostával, ale necítil jsem se jako osoba, která by měla něco takového spustit. Jsem překvapený, že se to tak rozkřiklo.“

V ČT jste byl známý jako propagátor dosud méně známých sportů, jak hodnotíte tuhle část vaší práce?

„Jedno měřítko, které mám, je právě ten curling. Začínal jsem v roce 2007 a tehdy byla spousta lidí, kteří se mu smáli. Možná se smějí i teď. Bylo to považované za hodně exotický a obskurní sport. Jsem rád, že se to díky úspěchům českých týmů a účasti na olympiádě rozrostlo. Vygradovalo to na olympiádě v Pekingu a zápasy manželů Paulových. Na přenosy se dívalo čtyři sta až pět set tisíc lidí a po hospodách se řešilo, kdy mají hrát power play, a kdy ne. Já vždycky říkám, že se snažím přenosy dělat tak, aby se lidi pobavili, něco se dozvěděli a měli emoční zážitek. Jsem rád, že jsme to s curlingem rozjeli. Můj odchod není spojený se spálením mostů a vykopanými příkopy. S Robertem Zárubou jsme si řekli, že když budu na volné noze, že bych třeba curling na olympiádě v Cortině mohl komentovat.“

Jak se během let změnil pohled na sportovní lezení?

„Tomu samozřejmě pomohl Adam Ondra, který je neskutečný fenomén. Pamatuju si, že když Adam lezl Dawn Wall v Yosemitech, článek a fotografie měly neskutečná čísla. Olympiáda tomu pomohla, ať příběhem, dramatičností. Lidi poprvé sledovali, jak náročné a neskutečné výkony se v tomhle sportu předvádí. I v létě na mistrovství Evropy byla průměrná sledovanost lezení nad sto tisíc. Dokazuje to, že to pro diváky zajímavé je.“

Co teď bude s ikonickým pořadem Touchdown o americkém fotbale?

„Ten pořad externě dodává Česká asociace amerického fotbalu, já jsem toho garantem a dramaturgem. Možná najdeme cestu, jak s tím pořadem dál pokračovat. Co vnímám na Twitteru a sociálních sítích, komunita amerického fotbalu se neustále rozšiřuje. Jsou tu mládežnické soutěže, na zápasy chodí jejich známí, spolužáci. Do toho je tvrdé jádro, kteří tady tenhle sport založili a jsou v něm aktivní.“

Jak hodnotíte zájem českého publika o NFL?

„Myslím, že to je velice na vzestupu. Po Super Bowlu jsem dřív chodil do Studia 6, teď chodím do Studia ČT 24. Liga je marketingově velice atraktivní, sportovně velice dramatická, vizuálně ten sport vypadá dobře. Když ho člověk pochopí, už u něj zůstane.“

Jiří Kalemba v ČT