Hossa hledá zaměstnance a šokoval Slováky: Ty peníze jsou vtip, Mariáne?!

Během své hokejové kariéry vydělal miliony, ale evidentně se je snaží držet pořádně pod pokličkou. Minimálně takový dojem vzbudil bývalý křídelník Marián Hossa (46) u Slováků, ke kterým se dostala nabídka práce v jeho firmě Hossa family. Někdejší hráč Chicaga Blackhawks totiž nabízí potencionálním zájemcům mzdu, nad kterou některým zůstala hlava stát...

Když se sportovci po konci kariéry pustí do podnikání, zdaleka ne vždy to dopadá dobře. Mezi pozitivní příklady ale patří slovenský hokejista Marián Hossa, který své peníze a energii po pověšení bruslí na hřebík investoval do firmy Hossa family. Ta nabízí zákazníkům pestrou paletu potravin, a bývalý hokejový reprezentant samozřejmě potřebuje dostatek kvalitních lidí k tomu, aby firma šlapala jako švýcarské hodinky.

Jenže když před pár dny nechal Marián zveřejnit inzeráty na pozice inženýra kvality a pracovníka odbytu, někteří lidé zůstali stát s otevřenou pusou a udělali si obrázek... Za málo peněz hodně muziky!

Základní hrubá měsíční mzda, kterou nabízí Mariánova firma pracovníkovi odbytu je 800 euro měsíčně, tedy zhruba 20 tisíc korun. Inženýr kvality, po kterém firma požaduje například znalost angličtiny, vysokoškolský titul a tři roky praxe, si pak může vydělat 1 400 euro, v přepočtu asi 35 tisíc korun. A Slováci, ke kterým se tahle nabídka dostala, vidí rudě.

„Hossenko... běž si za 800 euráčků dělat na takovou pozici sám. Pracovník odbytu není obyčejný dělňas u linky,“ psala na Facebooku pobouřeně paní Olga. „Někdo by mu měl vysvětlit, že nabízet méně než minimální mzdu je tak trochu nezákonné,“ přisadil si další komentující. „Nezlobte se, ale v korejské firmě u nás platí líp. A dát plat inženýrovi 1 400 v hrubém je doslova výsměch. On hrál hokej za velké peníze a to nemá tak dobré vzdělání,“ dodal. Jiní komentující doufají, že takové platové podmínky jsou od Hossy pouhým vtipem.

Jak web Pluska připomněl, Marián si za svou kariéru vydělal zhruba 93 milionu dolarů, takže v českých korunách mu na účet přiletělo zhruba něco kolem dvou miliard korun.

Některým uživatelům na sociálních sítích se ale inzerát nijak katastrofální nezdá. „Ještě by si komentující mohli rozkliknout ty inzeráty. Když je uvedená mzda 1 4000 a v textu stojí, že konečná mzda bude dojednána při osobním pohovoru, klidně může být i víc než 2 000. Tak nadávejte, ale s rozumem,“ pokoušela se jiná uživatelka krotit emoce.