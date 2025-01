Čerstvý vzduch zhořkl. Mrázek pod širým nebem prohrál, dostal šest gólů

Kluziště pod širým nebem, takřka 41 tisíc diváků v ochozech, živá hudba i ohňostroj. Zámořská NHL napsala další kapitolu do knihy s názvem Winter Classic. Na chicagském baseballovém stadionu Wrigley Field se proti sobě postavili domácí Blackhawks s Petrem Mrázkem v brance a St. Louis Blues. Jediný český zástupce musel nakonec kousat porážku 2:6. Hlavní hvězdou zápasu se stal hostující obránce Cam Fowler. Ve svém tisícím zápase vstřelil dvě branky. „Jsem v šoku, jak jsme hráli. Je to opravdu zklamání,“ přiznal útočník Chicaga Taylor Hall.

Někteří hokejisté stráví v NHL celou kariéru a atmosféru zápasu pod širým nebem nezažijí ani jednou. Čech Petr Mrázek se o silvestrovské noci dočkal už popáté. Třikrát jako brankář Detroitu, jednou v barvách Toronta a naposledy v dresu Chicaga. Třikrát se podíval přímo na led jako startující gólman.

„Každý zápas pod otevřeným nebem je velká zábava a ohromná zkušenost. Moc se těším, že ho znovu zažiju. Nemyslím si ale, že je výhoda, že už jsem v takových zápasech chytal. Každé utkání je jiné, hraje se na jiném stadionu a v odlišném prostředí. Liší se i počasí. Bude to pro mě zase něco nového,“ vyprávěl dvaatřicetiletý brankář před duelem.

„Byl bych rád, kdyby sněžilo. Myslím, že to k tomu patří. Dodalo by to utkání ještě větší atmosféru.,“ přál si. V Chicagu se však teplota o silvestrovské noci pohybovala okolo tří stupňů nad nulou, chumelenice se nepřihnala. Sněžily místo toho puky do Mrázkovy branky.

Blues využili v prvních osmi minutách a desíti sekundách dvě přesilové hry, domácí odpověděli ve stejné disciplíně. „Prvních deset minut bylo z naší strany excelentních,“ pochvaloval si trenér vítězů Jim Montgomery.

O triumfu jeho svěřenců definitivně rozhodla druhá třetina. St. Louis v ní nasázelo tři branky, Chicago nenakopla ani bitka kapitána Nicka Foligna. Ve třetím dějství už obě mužstva jen přidala po gólu a hosté se mohli radovat z vysoké výhry.

Mrázek lapil 22 puků a úspěšností zákroků klesl na nepříznivou hodnotu 78,6 %. Dařilo se jeho protějšku Jordanu Binningtonovi, který vytáhl 28 zásahů. Největší pozornost na sebe však strhl obránce Cam Fowler. Ještě nedávno parťák Radka Gudase a Lukáše Dostálu v Anaheimu odehrál tisící zápas v NHL a ozdobil ho dvěma trefami. Dvougólový večer při takovém jubileu před ním z obránců v celé historii zažil jen Chris Phillips za Ottawu v roce 2012.

„Nemohl jsem si přát víc. Byla to úžasná noc pro nás všechny a byla ještě speciálnější díky tomu, že jsme vyhráli,“ myslel zkušený bek hlavně na týmový úspěch.

Na druhé straně pochopitelně zavládlo zklamání. Chicago je úplně poslední v Západní konferenci, navíc nezvládlo prestižní duel na domácí půdě. „Chicago ví, jak oslavit sport, a fanoušci nás nezklamali. Proto je to pro nás sakra složité. Je trapné prohrát 2:6 v takovém domácím prostředí,“ litoval Foligno.

Třetí start pod širým nebem zhořkl i Mrázkovi. Mistr světa z loňského května odchytal v sezoně 23. zápas a úspěšností zákroků se drží těsně pod hranicí 90 procent. Bilanci zápasů venku si zhoršil na jednu výhru a dvě porážky.

Z Čechů měli podobné štěstí na účasti ve speciálních střetnutích ještě Michal Rozsíval, Roman Polák, David Krejčí, Jakub Voráček a David Pastrňák. Rekordmanem je se čtyřmi starty pod širým nebem Tomáš Plekanec. Oproti ligovému maximu je to ale pořád málo. James van Riemsdyk naskočil do sedmi takových utkání.