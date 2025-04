Kdy se jede Paříž-Roubaix 2025?

Peklo severu se bude , a tak se Paříž-Roubaix jede o týden později, v neděli 13. dubna.

Start : v Compiègne v 11:00.

: v Compiègne v 11:00. Cíl: Velodrom v Roubaix (předpokládaný dojezd 17:30)

Kde sledovat Paříž-Roubaix 2025 v TV?

Počínání českých cyklistů i zahraničních hvězd můžete sledovat od 10:30 na programu Eurosport 1.

Novinky na trase Paříž-Roubaix 2025

Kostky a zase kostky, to by mohlo být hlavním mottem tohoto závodu. Letos došlo opět k úpravě tratě a cyklisty čeká 30 kostkových sektorů o celkové délce 55,3 km. Změnu doznává kritizovaná šikana z minulého roku, kdy by měl být vjezd nyní plynulejší než s ostrou zatáčkou, kterou loni kritizoval i vítěz Mathieu van der Poel.

Ženský závod Paříž - Roubaix se jede o den dříve s celkovou délkou 148,5 km. Co se týče kostkového sektoru, tak ženy absolvují posledních 17 úseků mužské trati, což je 29,2 km.

Trasa Paříž-Roubaix 2025

Délka mužského závodu : 259,2 km

: 259,2 km Délka kostkových úseků: 55,3 km

Mapa Paříž - Roubaix • paris-roubaix.fr

Profil trati Paříž Roubaix • procyclingstats.com

Kostkové sektory Paříž - Roubaix 2025

Sektor Název Délka (km) Počet hvězdiček 30 Troisvilles – Inchy 2,2 *** 29 Viesly – Quiévy 1,8 *** 28 Quiévy – Saint-Python 3,7 **** 27 Saint-Python 1,5 km ** 26 Vertain – Saint-Martin-sur-Écaillon 2,3 *** 25 Verchaing-Maugré – Quérénaing 1,6 *** 24 Quérénaing – Artes 1,3 ** 23 Artres – Famars 1,2 *** 22 Quérénaing – Maing 2,5 *** 21 Maing – Monchaux-sur-Ecaillon 1,6 *** 20 Haveluy – Wallers 2,5 **** 19 Trouée d'Arenberg 2,3 ***** 18 Wallers – Hélesmes 1,6 *** 17 Hornaing – Wandignies 3,7 **** 16 Warlaing – Brillon 2,4 *** 15 Tilloy – Sars-et-Rosières 2,4 **** 14 Beuvry-la-Forêt – Orchies 1,4 *** 13 Orchies 1,7 *** 12 Auchy-lez-Orchies – Bersée 2,7 **** 11 Mons-en-Pévèle 3 ***** 10 Mérignies – Avelin 0,7 ** 9 Pont-Thibault – Ennevelin 1,4 *** 8b Templeuve - L'Epinette 0,2 * 8a Templeuve - Moulin-de-Vertain 0,5 ** 7 Cysoing – Bourghelles 1,3 *** 6 Bourghelles – Wannehain 1,1 *** 5 Camphin-en-Pévèle 1,8 **** 4 Carrefour de l'Arbre 2,1 ***** 3 Gruson 1,1 ** 2 Willems – Hem 1,4 ** 1 Roubaix - Espace Charles Crupelandt 0,3 *

Češi na startu Paříž - Roubaix 2025

Ve startovním poli uvidíme hned tři české zástupce. Prvním bude Pavel Bittner, který závodí za stáj Team Picnic PostNL. Po Kolem Flander se na další klasice představí Mathias Vacek. V týmu Lidl-Trek bude doprovázet Madse Pedersena. Posledním startujícím bude Petr Kelemen, jenž se startuje ve stáji Tudor Pro Cycling Team.

Koho sledovat na Paříž - Roubaix 2025

Slovinec Tadej Pogačar si připíše svůj debut na Královně klasik a touží po vítězství, což potvrdil předchozí výhrou na klasice Kolem Flander. Jeho hlavním soupeřem bude vítěz z předchozích dvou let Mathieu van der Poel, který sice prohrál se Slovincem Kolem Flander, v předchozí klasice Milan - San - Remo však zvítězil.



Další závodníci, kteří mohou promluvit do bojů o vítězství, jsou Jasper Philipsen, jenž na posledních dvou ročnících obsadil 2. místo, Wout van Aert, Mads Pedersen nebo Filippo Ganna, kteří v minulosti prokázali, že se klasických Monumentů nezaleknou.





Poslední vítězové Paříž-Roubaix