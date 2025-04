Zmrzlého zmrtvýchvstání: scéna z derby a postupný progres, do Olomouce už s konkurentem?

Na takový zápas čekal jako na smilování. Vyšlo to na sváteční víkend. S trochou nadsázky, Eden viděl o Velikonocích zmrtvýchvstání Ondřeje Zmrzlého. Slovácko zboural při výhře Slavie 2:0 ve 30. kole Chance Ligy brankou a asistencí. „Tohle jsem já,“ vydechl úlevou. Levonožka prožívá těžký ročník plný nenaplněných osobních ambicí. Na konci sezony je však při síle a chuti. Trenérům dává najevo, že s ním musí počítat.

V březnu na Letné se brzo po rozjezdu utkání zranil Malick Diouf, senegalská hvězda Slavie. Ondřej Zmrzlý ihned vyrazil k rohovému praporku, protáhnout tělo, zahřát svaly, hlavu nachystat na nečekaný vstup do utkání. Jenže za chvíli kráčel se zklamaným výrazem zpátky na střídačku. Jindřich Trpišovský po poradě se svými kolegy vytáhl do akce Ivana Schranze. Na levé straně hrál přes nohu, ke všemu na velmi netradiční pozici…

Šlo o zvláštní rozhodnutí, ve kterém byla uložená tehdejší nepříliš velká důvěra ve Zmrzlého schopnosti. „Dnes by už hrál,“ usmál se Trpišovský při vzpomínce na scénu z derby.

Pětadvacetiletý levák se schopností působit na vícero postech na levé straně naštěstí neklesl na mysli. „Trenéři se v ten moment prostě rozhodli pro Ivana. V dalším zápase jsem už nastoupil já, důvěru jsem cítil,“ vysvětloval.

Přesto šlo o ránu do sebevědomí, Zmrzlý musel nad scénou z derby přemýšlet. Celou sezonu jen čekal na šanci, v lize dostával štěky, mnohem víc času strávil na lavičce náhradníků. Občas si zahrál v Evropské lize a MOL Cupu. A když se zranil největší konkurent, stejně šel na hřiště někdo jiný. „Nebral jsem to špatně,“ zakroutil hlavou. „Celou sezonu jsem musel čekat na šanci, Malick (Diouf) hrál fenomenálně, byl nejlepším hráčem ligy, co jiného mi zbývalo,“ vyrovnaně pravil odchovanec olomouckého fotbalu. První vážnou příležitost dostal v šestadvacátém kole proti Jablonci (3:0), pak hned na Dukle (0:0). Hlavně na Julisce bylo cítit, jak zoufale se pere s nedostatečnou zápasovou praxí.

Balon mu uskakoval, kupil chyby, nevěřil si. Přesto si v hlavě nepřipouštěl nic jiného, než postupný progres výkonnosti. „První zápasy byly ode mě všelijaké,“ přiznal. S trefným přirovnáním přispěchal Trpišovský. „Každý hráč je z jiného těsta. Někdo umí vstupovat do utkání, jiný se potřebuje dostat do tempa postupně, což je případ Ondry. On byl jako na schodišti, začal na prvním schodu, každý zápas stoupá o jeden stupínek nahoru.“

Pravdou je, že nejlepší kusy Zmrzlý vystřihl v devětadvacátém kole v Karviné a v sobotním závěrečném duelu základní části proti Slovácku. Poprvé v sezoně bodoval. Hned dvakrát. Nejprve v době masivního obléhání branky Jiřího Borka předpisově zavřel zadní tyč a v emocích křičel směrem k Tribuně Sever. Po pauze zase přesným přízemním pasem nachystal gólovou tečku Mojmíru Chytilovi. Deník Sport vyhlásil sympatického blondýna hráčem zápase s vysokou známkou osm. „Stoprocentně šlo o můj nejlepší výkon sezony. Moc zápasů jsem ale neodehrál, vzorek je malý,“ rozmýšlel. V lize nastoupil pojedenácté, teprve popáté v základní sestavě. Šest startů má v Evropské lize, tři v domácím poháru. „Dá se říct, že jsem na takové utkání čekal celou sezonu. Poslední zápasy se do toho dostávám. Tohle jsem já,“ úlevně vydechl.

Slavii postrčil kousíček k titulu. Stačí sebrat dva body v pěti zápasech a v Edenu propukne pořádná veselice. „Budu mluvit za všechny, chceme titul získat co nejdřív,“ říká. První příležitostí je sobotní partie v Olomouci. Dychtiví příznivci Slavie se zase vměstnají do „mušle“ Androva stadionu v očekávání bouřlivých oslav. „Poslední krok bývá nejtěžší, ale já doufám, že ho uděláme už v Olomouci,“ přesvědčuje. Tedy tam, kde fotbalově vyrostl. A odkud do Slavie zavítal. Ondřeje Zmrzlého, který o Velikonocích povstal z mrtvých, čeká velmi speciální zápas.

Diouf bude na Olomouc fit

V derby se Spartou si zlomil nohu, naštěstí byl za měsíc zpět. V pohárovém čtvrtfinále s Olomoucí nastoupil Malick Diouf poprvé, za chvíli zase zmizel z placu. Fanoušci se obávali, zda si neobnovil zranění z Letné. Nemusí. Podle všeho bude senegalská hvězda, o kterou se zajímají kluby s Premier League, na startu nadstavby ready. „V poháru s Olomoucí kopl do míče, špička se mu zapíchla do země, udělal si výron v kotníku. Je v individuálním tréninku. Na příští kolo bude v nominaci,“ ubezpečil Jindřich Trpišovský.