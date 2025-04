Kvitová jde na antuku, zkusí prorazit tam, kde je rekordmankou. Jaká soupeřka ji čeká?

Kvitová prohrála po comebacku zatím všechna tři utkání. V Americe objela betonové turnaje v Austinu, Indian Wells a Miami. Její výkony se postupně lehce lepšily, na výhru ale ještě nedosáhla. Neklopila hlavu, první akce brala tréninkově. „Abych nabrala fyzičku a dostala to zase do ruky, do hlavy i do nohou. Pak následuje antuka, kde to bude zase hrozný, ale beru to tak, jak to je,“ řekla pro Canal+ Sport v Indian Wells.

Od vystoupení v USA měla měsíc na přípravu, aby zapracovala na horší fyzičce a připravila se na vyčerpávající mače na oranžové hlíně, kterou nikdy neměla v oblibě. Antukový zápas vyhrála naposledy před třemi lety na Roland Garros 2022, z posledních osmi duelů na drcených cihlách má bilanci 1:7.

Pokud ale Kvitové nějaký antukový turnaj sedí, je jím právě Madrid. Ve vysoké nadmořské výšce přes 650 metrů míče sviští, i díky tomu akci ve španělské metropoli ovládla jako jediná třikrát. A to v letech 2011, 2015 a 2018. První titul byl předzvěstí velkého triumfu ve Wimbledonu 2011, ten poslední zase patří mezi její největší kousky v kariéře. Do Madridu tehdy dorazila soukromým letadlem bezprostředně po zisku titulu doma v Praze, během 12 dnů vyhrála 11 zápasů včetně tříhodinového finále na krev s Nizozemkou Kiki Bertensovou.

Na hrdinské časy se pokusí zavzpomínat i nyní, kdy ji čeká nepříjemná sokyně. Třiadvacetiletá slečna z Kalifornie Katie Volynetsová figuruje na žebříčku WTA sice až na 80. příčce, antuka však patří k jejím oblíbeným povrchům. Potvrdila to nedávným postupem do finále akce WTA 125 v portugalském Oeiras či loni při Roland Garros, kde ve 2. kole skvělé antukářce Markétě Vondroušové nadělila kanára. A proti Kvitové, hráčce z 952. místa žebříčku, bude Volynetsová lehkou favoritkou. Vítězka se v dalším kole střetne s levorukou Ruskou Dijanou Šnajderovou, světovou třináctkou.

První letošní antuková tisícovka je našlapaná, z elitní třicítky žebříčku chybí pouze Barbora Krejčíková. Titul v Madridu obhajuje Iga Šwiateková. Kvitová je následně přihlášena i na tisícovku do Říma, která navazuje na Madrid.

Zápasy Petry Kvitové po návratu