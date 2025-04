Projekt miminko, Dostál chce mít doma Bivoje. Vrátí se Paloudová po mateřství ke kanoistice?

Bojovný obr, který je schopen si před cílem do krve rozkousat tváře, se večer před spaním mění v citlivého nastávajícího tatínka. „Pepa se docela zapojuje, každý večer mi maže bříško olejem. Mluví na něj, povídá mu, jaký měl den,“ usmívá se Anežka Paloudová. „Postavil postýlku, a přebalovací komodu. Bere to aktivně. Bavíme se o tom docela často. Věřím, že v tom bude pokračovat i poté, co se miminko narodí.“

Vloni v létě Paloudová na Dostála čekala na molu olympijského kanálu ve Vaires-sur-Marne, aby mu jako první blahopřála k jeho zlaté jízdě na kilometru. Když Dostál v prosinci v pražském hotelu Hilton přebíral ocenění pro vítěze novinářské ankety Sportovec roku, celá jejich rodina se právě radovala z krásné zprávy.

„Byl to první okamžik, kdy jsme oznámili, že čekáme s Anežkou miminko. Celá rodina to na vyhlášení věděla. Všem bylo jedno, jestli vyhraju, nebo ne. Obrovsky se radovali, že čekáme miminko,“ vzpomíná Dostál.

Plány na rodinu se odkládaly

Paloudová je na vodě podobnou všeumělkou jako Ester Ledecká na sněhu. Začínala ve sjezdu na divoké vodě, kde se stala na mistryní světa na kánoi i v kajaku. Vyzkoušela si i slalom. Svůj talent ale prodala až na klidné vodě rychlostní kanoistiky. Má za sebou už čtvrté místo na MS na neolympijském kilometru. A vloni se dostala do B finále na olympiádě na pětistovce.

Účast na Hrách v Paříži si vyjela až vloni v květnu na závěrečné dokvalifikaci a kvůli jejím úspěchu pár odložil plány na rodinu.

„Myšlenka, že budeme mít miminko, přišla na mistrovství světa 2023 v Duisburgu, kdy Pepa vyjel místo na olympijských hrách a mně se to nepodařilo. Bavili jsme se, že v následujícím roce buď vyjedu olympiádu, nebo budeme pracovat na miminku,“ vysvětlila Paloudová. „Mně se podařilo se kvalifikovat, takže celá debata byla odložená po sezoně.“

Návrat po mateřství? Nedokážu říct

Přesto, že Paloudová otěhotněla, s tréninkem nepřestala. Ze čtyř soustředění, které Dostál absolvoval od podzimu do jara, jeho snoubenka vynechala jen jeden delší kemp v Kalifornii.

„Zatím zvládám stále trénovat, byť co nazývám trénování, bych se sama sobě vysmála. Zvládám se hýbat, strašně si to užívám. Cítím, že nemusím, ale že chci. Navíc ve dnech, kdy je pěkné počasí strašně příjemné,“ pochvaluje si Paloudová. „Rozhodně bych se chtěla vrátit, ale není to plán, kterým bych šla přes mrtvoly. Nedokážu říct, jak bude mateřství probíhat. V kanoistice je plno kajakářek, které se vrátily po mateřství. U sebe ve skupině mám kajakářku, která má rok starou holčinu a nominovaly ji na Světový pohár. V té vidím inspiraci, že to jde se sportem skloubit.“

Dostál se připravuje na červnové mistrovství Evropy v Račicích, které pro něj bude prvním vrcholem sezony. I v novém olympijském cyklu se chce soustředit na singl. Účast v reprezentačním čtyřkajaku, kterému v minulosti pomohl ke dvěma olympijským medailím, zatím neplánuje. A především se připravuje na svou roli tatínka.

„Když mi oznamoval, že čekají miminko, jasně my řekl: Není to tak, že je těhotná Anežka. My jsme těhotní,“ směje se Davídek. Šťastný pár už oznámil, že se těší na narození chlapečka. Jen jméno je ještě nejasné. „Mně se líbí jméno Bivoj, ale nevím, jestli by prošlo u Anežky,“ usmál se Dostál.