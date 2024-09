Hrdina Sparty Irving: Třinec jsme si zaškrtli v kalendáři. Po minulé sezoně...

Bum! Jedna. Prásk! Druhá… Gólové pecky Aarona Irvinga ve třetí třetině úvodní extraligové partie zařídily Spartě klid, poraženému Třinci dlouhou cestu do Slezska. Dvoubrankový obránce si po utkání moc dobře uvědomil, jak byl jeho příspěvek důležitý a co v kontextu posledních vyřazovacích bojů znamená. „Datum zápasu jsme si zaškrtli v kalendáři,“ uznal důrazný bek, že vítězství 3:0 nad rivalem Pražané potřebovali.

Jako kdyby někdo z přilehlého obchodního domu ukradl dva výstavní věšáky. A tím někým byl Kanaďan Irving. Navzdory zámořskému původu vnímá nevraživost, která se mezi Spartou a Třincem za léta tvrdých bitev utvořila. Když mohl sokovi zatnout tipec, neváhal. Dvěma trefami rozproudil jinak trápící se ofenzivu svého týmu. „Vše ale začalo u útočníků,“ zdůraznil.

Jak byste popsal první krok, který Sparta podnikla?

„Pochopitelně šlo o dobrý start do sezony. Příprava probíhala do poslední chvíle, takže jsme věděli, že chceme základní část začít energicky. Tento zápas pro nás po minulé sezoně hodně znamenal. Hned několik formací utvářelo kvalitní tempo, dodržovali jsme plán a ukázali jsme trpělivost.“

Vaše góly posunuly skóre z 1:0 na 3:0. Cítil jste jejich váhu?

„Byly stěžejní. Samozřejmě, že Třinci nechcete dát šanci do poslední minuty, protože oni se nikdy nevzdávají. Je důležité, abyste jim neumožnili odvolat brankáře a nasázeli co nejvíc gólů.“

Jistě narážíte na memento z posledního semifinále, kdy Oceláři zvládli srovnat šestý duel v čase 59:59,8. I proto bylo důležité Třinec srazit?

„Myslím si, že o tom všichni v létě museli přemýšlet. Jakmile vyšel rozpis, zaškrtli jsme si právě toto datum. Šlo o důležitý zápas, přestože před sebou máme dlouhou sezonu, start je klíčový.“

Chtěl jste ukázat útočníkům, kteří se v poslední době trápili, jak na to?

„Snažili jsme se dávat branky už v přípravě, ale nedařilo se. Moje góly nicméně vzešly z tvrdé práce útočníků. Jeden jsem dal v přesilovce, kterou v rohu kluziště vybojoval Miikka (Salomäki), u dalšího gólu Horák zahrál důrazně ve stejném prostoru, dokázal se pak dostat před branku. Všechno začalo u útočníků, byla to týmová snaha.“

Nadále vás trápí zranění. Co to znamená pro defenzivu?

„Že všichni musí ještě povyskočit, co se týče týmových rolí. Mladí, kteří se dostali do hry, si vedli skvěle. Třeba Tůma měl neskutečný zápas, byl jedním z našich nejlepších obránců. To nám dodává sebevědomí, že ať přijde kdokoliv, může týmu pomoci k vítězství. V létě jsme dodali sestavě větší hloubku, když nás potkají zranění jako teď, doceníme to. Fanoušci mají důvod k nadšení.“

