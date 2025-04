Přiznává, že se v něm perou různorodé pocity. „Horská dráha,“ popisuje sezonu, během níž s 57 body opanoval produktivitu švédské SHL, považované mnohými za nejlepší soutěž Evropy. Za prostředí, v němž platí, že když vynikáte, můžete si vyzvednout letenku do zámoří. Skauti klubů NHL mají severskou soutěž pořád nejvýš. A i díky tomu měl David Tomášek mimořádnou hektickou středu. Jakmile vyšlo najevo, že se upsal slavným Oilers, telefon mu drnčel do noci i druhý den.

Velká hektika poslední desítky hodin?

„Musím přiznat, že ano. Všechno se slilo do jednoho. Exit mítinky v klubu, loučení tady s klukama, řešil se podpis a pak reakce na to, že se Edmonton rozhodl jít s tím ven. Úplně jsem to nečekal, ale byla to jejich volba. Do toho se tady balíme a připravujeme na odjezd domů.“

Jak jste si vychutnal ten moment, kdy jste podepsal smlouvu NHL?

„Upřímně, zatím jsem si to pořádně ani neuvědomil. Hodil jsem jim tam elektronický podpis a poslal zpátky… (usmívá se) Zatím to emotivně neprožívám, spíš jen odepisuju rodině, kamarádům a různým lidem, kteří se mi ozvali. Bylo to hektické, ale příjemné. Zároveň musím přiznat, že se mi hlavou honí různé myšlenky, takový mix pocitů, protože jsme tady znovu vypadli v prvním kole play off a potvrdili, že Färjestad už má letitý blok. Myslím, že podpis do NHL docením asi až s odstupem, až bude trochu klid. Pak mi asi dojde, že se mi splnilo něco, za čím jsem si postupnými krůčky šel. Jo, je to příjemný pocit, vyplatí se za svým snem jít. Na druhou stranu, udělal jsem jenom první krok, být hráčem NHL je ještě daleko.“

Měli jsme zprávy, že jste s Edmontonem ústně domluvený už delší čas, to souhlasí?

„Jo, byli jsme v kontaktu dlouho, dokonce za mnou sem přijeli. Bavili jsme se spolu už iks měsíců dozadu. Debaty se zintenzivnily v posledních týdnech, ale v kontaktu jsme byli od loňska. Pak šlo trochu o to, abych minulou sezonu potvrdil. Ale do jejich procesu úplně nevidím, je za tím určitě strašně moc věcí. Ty se ovšem mohou měnit hrozně rychle a těch možností, které klub může udělat, jsou spousty. S hráči, se smlouvami a podobně.“

Nicméně zájem Oilers byl opravdový a dlouhodobý. Tím vás také přesvědčili?

„Jo, jejich zájem byl jednoznačně nejsilnější a nejdelší. Pomohlo mi i to, že sem dorazili osobně. Člověku to dodá přesvědčení, že se jim moje hra líbí a že mi asi chtějí dát šanci. Taky jednání o kontraktu mělo úroveň, všechno do sebe dobře zapadlo. Druhá věc je, že v mém věku a v mé situaci si můžu vybírat jen do jisté míry. Ozvalo se víc týmů, ale je mi jasné, že některé by se mnou počítaly spíš na farmě.“

Věřím, že se něčemu přiučím

Pokaždé záleží na samotném hráči, jak se předvede, ale cítím z toho, že Edmonton vám chce poskytnout opravdovou a férovou šanci v roli, v níž jste vládl švédské lize.

„To je pravda. Ale víte, jak to občas je. Našli bychom určitě pár hráčů, kterým se něco řeklo a stejně to nedopadlo. Napadá mě Honza Kovář, který měl výborný kontrakt s Bostonem a kloudnou šanci stejně nedostal. Platí, že ze všeho nejvíc záleží na mně, jak to celé rozjedu v kempu a dál. Samozřejmě, že potřebujete i trochu štěstí, musíte si věřit, být zkrátka ve správný čas na správném místě. To je všude stejné.“

V Zimáku jsme probírali, že když už si vyberou nejproduktivnějšího hráče a loni nejlepšího střelce SHL, že vám adekvátní prostor dají. Vnímáte to stejně?

„Asi mi to nějakým stylem pomohlo, než kdybych měl oproti loňsku poloviční sezonu. To jsou ale spíš jen spekulace. Všechno se ukáže až na místě, jsem si jistý, že oni čekají na moje činy, na můj přístup a výkon na ledě. Může z toho vyplynout i defenzivní role, kterou musíte přijmout a podřídit se potřebám týmu.“

Tady v Česku byla první reakce celkem jednoznačná: Ty bláho, Tomášek si zahraje s McDavidem! Jak jste to měl přímo vy?