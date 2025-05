Colorado Avalanche vyhučeli v sedmém zápase série považované za předčasné finále konference s Dallasem. Těžké zklamání pro Martina Nečase, dobrá zpráva pro český tým. Rýsuje se účast dalšího zlatého hocha z Prahy. „Vím, že to není nefér, ale v koutku duše jsme si to přáli,“ přiznal GM reprezentace Jiří Šlégr, který už mluvil s kolegou z klubu NHL.

Pokud by to klaplo, šance českého týmu na šampionátu výrazně stoupnou. Rychlonohý útočník patřil v Praze k ústředním lídrům zlatého týmu. Colorado se řadilo mezi favority na Stanley Cup, v sedmém utkání vedlo o dvě branky, jenže místo postupu přišlo ztroskotání.

To nebyla situace, po níž by Nečas začal žhavit mobil s nedočkavými dotazy, kdy se může dostavit. Nicméně zkušenost ze zámořské mise během sezony naplnila šéfy reprezentace nadějí a optimismem, že to může klapnout.

„Kontaktoval jsem generálního manažera, jestli je možnost, že by Martina pro šampionát uvolnili. A ten mi sdělil, že ano. Sám Martin nám už při cestě do zámoří řekl, že hypoteticky, kdyby s Avalanche vypadli, tak reprezentovat bude. V úterý ho čeká zdravotní prohlídka, a pokud projde, co nejrychleji se k nám připojí,“ dodal podrobnosti Šlégr na tiskovce po oznámení české nominace.

Má za sebou nejlepší sezonu

Před uzávěrkou přestupů NHL se Nečas přesunul z Caroliny do Colorada, které patřilo k favoritům play off. Jenže to Dallas taky. Zastavil Avalanche už v prvním kole. Nečas v základní části nastoupil za Colorado ke 30 utkáním, posbíral 28 bodů (11+17). S celkovou bilancí 83 bodů (27+56) prožil zatím svou nejlepší sezonu.

Mnozí mistři světa se po roce mohou sejít znovu. Posily jako Pastrňák a Nečas tentokrát možná dorazí dokonce dřív než loni. „Každý šampionát je jiný, skladba týmu bývá taky málokdy stejná. Ale obrovsky oceňujeme zájem kluků ze zámoří o reprezentaci a dodává nám to neskutečnou energii do práce. Kdo turnajem prošel loni, už ví, jaká je to cesta. Aniž bychom je nabádali, určitě si v kabině k tomu své řeknou. Jsem rád, že jádro týmu opět máme a že je to jádro z pražského šampionátu,“ liboval si trenér Rulík.

V NHL hraje Nečas na křídle, ale zastane i centra. „Moje zásada je, že pokud si situace nevynutí, hrají na pozicích, kde jsou zvyklí a kde nastupují celou sezonu. Nechte se překvapit, ale určitě se o tom s ním budu bavit,“ dodal kouč národního týmu.

Češi v tuto chvíli napevno počítají s účastí šesti posil z NHL. Brankářů Karla Vejmelky a Daniela Vladaře, obránce Filipa Hronka a útočníků Jakuba Lauka, Adama Klapky a Davida Pastrňáka. Nečas by byl sedmou posilou. „Můžeme počkat ještě na další dva hráče,“ prozradil Rulík. Radek Faksa, jehož čekal sedmý zápas za St. Louis proti Winnipegu, se omluvil z rodinných důvodů. Další mistr světa David Kämpf (Toronto) a Tomáš Hertl (Vegas) nyní absolvují druhé kolo play off.3

