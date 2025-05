Hokejové hvězdy do gala. Obří slzy dojetí i Jágr na drátě!

Za letošní extraligovým ročníkem udělalo zlatou tečku tradiční vyhlášení Hokejisty sezony, kterým se stal karlovarský Ondřej Beránek! Slavnostní atmosféru si pod Prašnou branou v Praze vychutnávali hráči, ale třeba i kouč nových šampionů Kamil Pokorný s manželkou.

Pohodová dvojice ve Slovanském domě doslova zářila. A ladila. On v modrém saku doplněném o červeného motýlka. Ve stejné barvě byly i šaty jeho noblesní paní. Pokorný se stal nejlepším trenérem sezony!

V dobrém rozmaru byl i kanonýr základní části a také vášnivý nimrod Ondřej Beránek z Karlových Varů po boku půvabné ženy Nikoly. Aby ne, když se stal Hokejistou sezony!

To gólman Michal Postava byl hvězdou vyřazovací části, když Brnu vychytal titul. Na večírek dorazil v elegantním obleku. Dělal garde půvabné partnerce, která oblékla šaty připomínající noční oblohu plnou zářících planetek.

Ty se ještě víc rozjasnily, když její drahý získal trofej pro nejlepšího brankáře sezony i nejuitečnějšího hráče play off. „Děkuji jí i celé rodině za to, jak mě celou dobu podporují,“ řekl na pódiu novic na českém hokejovém nebi.

Postava má ve třiadvaceti kariéru teprve před sebou, Jaromír Jágr už možná za sebou. I když… Včera, když na dálku převzal v Ománu prezent za oddanost hokeji, nastínil, že se možná na led ještě přece jen vrátí.

„Chtěl bych poděkovat ocenění chlapovi, který neví, kdy má skončit. Ať je to tak, nebo tak, strašně rád bych poděkoval rodičům a všem lidem z hokejového prostředí za to, že jsem díky nim objevil lásku k nádhernému sportu, která trvá více než padesát let. Jak dlouho ještě potrvá, uvidíme. Občas mám ale pocit, že jsem se konečně přehoupl do druhé poloviny mé hokejové kariéry,“ vtipkoval z dovolené v Ománu.

Kdo nevtipkoval, byl Radek Duda junior. Syn hokejového raubíře je bojovník, co by strčil do kapsy i vítěze Radegast indexu Richarda Nedomlela. Patron charitativní akce O kapku lepší hokej se v nemocnici statečně vzepřel zákeřné rakovině. Za mikrofonem upřímnou řečí dojal k slzám přítomné dámy i pány.

„Chtěl bych poděkovat do Motola. Všem sestřičkám a doktorům. Hlavně jednomu doktorovi, panu doktorovi Říhovi v patře pět, kde se válčí s drakama,“ pronesl, než ředitelce Nadačního fondu Kapka naděje Ditě Loudilové předal šek na 2 769 952 korun. „Letos peníze poputují na tři různá hematoonkologická pracoviště,“ slíbila Loudilová.