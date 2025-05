Bolestné tajemství zlatého kapitána Červenky: Táta ho nechtěl!

Na Romana Červenku (39), jenž před rokem reprezentaci s »céčkem« na hrudi dovedl k slastnému triumfu na domácím MS v hokeji, je pyšný celý hokejový národ. Ale vlastní otec se na něj vykašlal!

»Červus« za sebe nechává mluvit činy na ledě, a tak jeho těžké dětství poodkryla maminka Libuše Červenková (64). Šmrncovní dáma, která se čtyřicet let věnovala kadeřnictví. Od Romanových osmi let byla v panelákovém bytě v pražských Vršovicích sama na dva živé a sportovně nadané kluky – fotbalista Marek Červenka (32) to dotáhl do první ligy a teď kope v třetiligovém Ústí nad Labem.

Ukradl hokejky

„Dětem jsem tátu nikdy nezakazovala. Když ale byli kluci ještě malí, měl si pro ně přijet, já byla v práci a oni stáli u babičky před domem. Čekali tam na něj, jenže nepřijel. Takhle to postupně ochabovalo. Potom Romanovi sebral v šatně dvě hokejky, myslím, že si tím podřízl větev,“ prozradila paní Červenková v Magazínu MF DNES. Útočník Pardubic, který povede český tým v Dánsku a Švédsku za obhajobou titulu jako kapitán, se proto s tátou vůbec nebaví. „Vůbec,“ konstatuje hořce paní Libuše.

Krach manželství s Veronikou? Ani slovo!

Na Romana Červenku nedávno vyplavalo, že se mu po 14 letech vztahu rozpadlo manželství s misskou Veronikou (34). Konec velké lásky údajně způsobil románek s bývalou tenistkou a nyní političkou ze Slovenska Romanou Tabakovou (34). Fanoušci a známí známých vyzvídali i u hokejistovy maminky. „Ale já k tomu nikomu nic říkat nebudu,“ zapřísáhla se paní Libuše.