Primátor: Za pád hokeje v Ústí město nemůže. Je marketing fotbalu bizár?

Basketbalisté Ústí nad Labem slaví postup do finále NBL • Sluneta Ústí nad Labem

Ústí nad Labem slaví postup do dalšího kola • FK Viagem Ústí nad Labem

Primátor: Pád hokeje v Ústí? Za to město nemůže. Je marketing fotbalu bizár? • koláž iSport.cz

Jediné krajské město, které nemá hokej ani fotbal ve dvou nejvyšších profesionálních soutěžích. Hokejistům Slovanu Ústí nad Labem, kteří čtyřikrát vyhráli první ligu a v sezoně 2007-2008 si zahráli v extralize, dokonce hrozí úplný krach. „Za to město nemůže, jsou tam tři osoby, které neměly zajištěné financování ani na měsíc, přitom nabraly zahraniční hráče,“ reaguje pro deník Sport na neutěšenou situaci hokejového klubu primátor desátého největšího města v Česku Petr Nedvědický.

Ústí nad Labem – město sportu. Slogan krajské metropole vyvolává mezi místními vášně, protože hokej a fotbal, dva největší české sporty, se zde potácí až v poloprofesionálních soutěžích. Zásluhou soukromého investora se však fotbalový tým pomalu zvedá ze dna a jedničkou ve městě jsou aktuálně basketbalisté, vicemistři KNBL z minulé sezony. V posledních týdnech na sebe upozornil hokejový tým, který nedostal od města dotaci. Hráči odmítli odehrát zápas v Příbrami a hrozil úplný konec.

Jak se díváte na situaci ústeckých hokejistů, kteří se postupem let z extraligy propadli až do druhé ligy a hrozí, že nedokončí ani právě probíhající ročník?

„Za to město nemůže. Klub vlastní tři osoby. Tito vlastníci neměli zajištěné financování ani na měsíc, přitom nabrali zahraniční hráče. Vidíme, že Finové jsou už doma. Majitelé přišli a řekli: ‚my chceme peníze’. Město ale odpovědělo: ‚nedáme vám je, nemáte na ně nárok’. Jedná se o veřejné peníze a musí se pracovat podle pravidel. Tohle bylo neštěstí těch, kteří hokejový klub vedli jako zapsanou společnost.“

Místní občané přijímají slogan „město sportu“ rozporuplně…

„Kromě hokeje a fotbalu máme daleko víc dalších sportů, které patří mezi velké a preferované. V extralize jsou volejbalisté, stejně jako basketbalisté, kteří v minulé sezoně skončili druzí v nejvyšší soutěži. To, co se povedlo právě basketbalistům, bylo nádherné, to se nikdy předtím nestalo. Znovu složili tým, který hraje o nejvyšší příčky. Vidíte, že heslo „město sportu“ platí.“