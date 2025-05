Pastrňák před MS: Cítím se o hodně líp než loni. S Červenkou řešil taktiku v autobuse

Na bronzovém šampionátu před třemi roky vytvořil David Pastrňák nebezpečnou lajnu s Romanem Červenkou a centrem Davidem Krejčím. Bývalá ikona Bostonu mezitím pověsila brusle na hřebík, elitní komando doplní v Dánsku (a později snad také Švédsku) pardubický Lukáš Sedlák.

„Měl jsem první trénink, ještě máme spoustu tréninků před zahájením, takže to určitě bude jednodušší. S Červusem jsem hrál často, ale se Sedlem ještě ne. Určitě bude super mít pár tréninků spolu. Doufejme, že nám to bude sedět,“ rozpovídal se Pastrňák před odletem.

S Červenkou naváže na úspěšnou souhru z loňské zlaté Prahy. V jedné formaci nastoupili do utkání proti Kanadě. Reprezentační kapitán se pak vrátil k Sedlákovi s Ondřejem Kašem, Pasta dohrával turnaj vedle Pavla Zachy a Ondřeje Paláta.

„Těším se moc, to je samozřejmé. Doufám, že se dobře připravíme a bude to fungovat. Trochu jsme se pobavili v autobuse ohledně taktiky, ale nic úplně konkrétního. Ještě pár dnů na to máme, tak na to bude čas,“ řekl o obnovené spolupráci Červenka.

Nečas? Určitě recept známe

Všichni tři produktivní útočníci dobře vědí, jak na vrcholném turnaji udělat úspěch. Celkem třináct zlatých hochů bude bojovat o obhajobu titulu, v příštích dnech se k nim navíc možná přidá ještě Martin Nečas. „Určitě recept známe,“ přikyvoval Pastrňák v reprezentačním obleku.

„My, co jsme tam byli, víme, co musíme udělat. Parta byla neskutečná, drželi jsme pospolu. Ať už to byli hráči, kteří nehráli, nebo hráč první lajny, všichni jsme na stejné úrovni a musíme tahat za jeden provaz. Jak jsme viděli ve finále, někdo se zraní a další musí naskočit,“ popisoval.

Zatímco v loňském roce se připojil k týmu až před posledním utkáním ve skupině, letos absolvuje s národním týmem celé mistrovství. Oproti předchozímu roku je na tom navíc lépe zdravotně. „Cítím se dobře,“ ujistil kanonýr Bostonu před odletem. „Cítím se o hodně líp, než jsem se cítil loni, když jsem přijel. Takže asi tak,“ dodal po chvilce.

Kvůli zdravotním trablům přišel Pastrňák o kamaráda a centra z klubu Pavla Zachu. Z týmu Bruins si ovšem premiérovou nominaci vysloužil další útočník Jakub Lauko. „Jsem za něj moc rád. Jak, že je na mistrovství, tak, že je zpátky u nás v Bostonu. Je to skvělý kluk, má to vydřené,“ pochvaloval si Pastrňák. „Hlavně super kluk do kabiny, je s ním sranda, má energii, bojovnost. Dal v Brně dva krásné góly. Doufejme, že mu to takhle půjde i na mistrovství,“ doplnil na konto klubového parťáka.