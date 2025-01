Vzkaz spoluhráčům? Pomikálek po derby: Rivalitu prožívám víc než ostatní

Sluneta v minulém ročníku přetlačila Děčín v infarktovém sedmizápasovém semifinále a postoupila do historického finále, teď jej udolala v dlouhodobé části už potřetí v řadě. Na to Děčínští, sami pětinásobní vicemistři a po dlouhá léta vládci basketbalu v regionu, nejsou zvyklí.

V horké atmosféře ústecké haly před skoro 1 400 diváky znovu podlehli. Přitom to bývali právě oni, kdo se dokázal soupeři dostat pod kůži a hrát až za hranou tvrdosti. Proto jsou označováni za „válečníky,“ jenže… „Říká se o nás, že hrajeme hrozně tvrdě, ale přijde mi, že se to vytratilo. Je to o mentálním nastavení, nesmíme se bát někomu dát ránu. Tak to bude faul, třeba úmyslný, ale vyšleme tím signál, že jsme někam nepřijeli se nechat zmlátit a prohrát, to je důležité,“ burcoval někdejší český reprezentant Pomikálek.

Ústečtí nastoupili bez elitního rozehrávače Vyorala, poslední minutku a půl při značném náskoku posléze dohráli s dorostenci na palubovce. „Rozhodla větší energie a agresivita domácích. Neumím říct, jak je možné, že do derby Ústí nastoupí s intenzitou a úsilím o tolik větším než my. Předčili nás ve všem kromě počtu střel,“ popisoval děčínský sportovní manažer Jakub Důra, jenž v hodnocení zastoupil kouče Tomáše Grepla, který se závěrečným klaksonem nasupený zamířil rovnou do kabiny.

Děčínu se vyfaulovali Walton a Ogundiran, i další borci jako by podlehli atmosféře. Přesto si Pomikálek myslí, že jeho spoluhráči nepřikládají severskému derby a top zápasu v rámci domácí KNBL takovou váhu.

„Je pro mě velmi těžké sledovat porážky se Slunetou. Nevím, jak to mají ostatní, ale možná tím, že jsem v Děčíně takovou dobu, že si rivalitu beru víc a je pro mě porážka s nimi těžší než prohrát s někým jiným,“ líčí Pomikálek.

Děčín nyní uzavírá vedoucí šestku znamenající přímý postup do čtvrtfinále. „Jak se bude blížit play-off, budeme muset mnohem víc přidat. Zvedá se například Olomoucko a bude těžké vůbec urvat nějakou výhru. Chceme udržet přímý postup a vyhnout se předkolu, zároveň mít pocit, že nás to baví. Podívejte se třeba na Písek, který za celou sezonu měl dvě prohry a teď ztratil čtyři z posledních šesti zápasů,“ poukazuje ligová ikona na nevyzpytatelnost soutěže.

Kooperativa Národní basketbalová liga mužů

Skupina A1 - 1. kolo nadstavby

BK Sluneta Ústí nad Labem - BK Armex Energy Děčín 94:77 (25:17, 42:33, 72:54) Nejvíce bodů: Varner 32, Martin 20, Šiška a Žikla po 10, Oguama 9, Pecka 7 - Walton 18, Davidson 17, Pomikálek 12, Pecháček 10, Ogundiran 9.

Tabulka: