Pikantní sázka po zlatu v Paříži: tetování na varlatech! Hvězdní Švédové se vrací do Ostravy

Krátce před olympiádou měl David Ahman o motivaci postaráno. Třiadvacetiletý beachvolejbalista se totiž se svým tátou vsadil, že pokud v Paříži vyhraje, otec si nechá vytetovat na varlata olympijské kruhy.

Nevšední pakt zdokumentovala Ahmanova sestra Fanny, jejíž video na Instagramu posbíralo více než 127 tisíc srdíček.

„Jestli David vyhraje olympiádu, udělám si tetování olympijských kruhů na mých varlatech nebo vnitřních stehnech,“ prohlásil Ahmanův otec před odletem do Francie. „Konečně mám o co hrát,“ kontroval jeho syn.

Instagramové video dále zachytilo bezprostřední reakce na vítězná čtvrtfinále a semifinále. „Táta asi začíná pociťovat chvění,“ smál se švédský reprezentant. „Dostali se do finále, což znamená, že sázka o mé tetování má potíže,“ pravil Ahman starší.

Když si pak švédské duo v boji o zlato vyšláplo na německý pár Ehlers - Wickler, bylo jasno. „Tetování bude,“ radoval se beachvolejbalista se zlatou medailí na krku.

Jak poté probíhal příjezd do tetovacího salónku a samotný zákrok? „Všichni tátové ve Švédsku by udělali stejnou věc, pokud by jejich děti vyhrály olympiádu. To je pro tebe, Davide,“ vzkázal otec na lehátku před bolestivým zkrášlením intimních partií.

„Mise splněna,“ oddechl si následně. Když se ovšem Ahman junior chystal uzavřít další sázku směrem k Olympijským hrám v Los Angeles, otec s úsměvem vykřikl: „Ne, ne, ne!“

Od 28. května do 1. června budou Ahman s Hellvigem v Ostravě obhajovat loňský triumf, druhý nasazený pár tehdy ve finále zdolal nizozemskou dvojici Boermans - De Groot 2:0 na sety.