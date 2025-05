MS v hokeji

PŘÍMO Z DÁNSKA | Tři utkání, tři výhry. Obhájci zlata na šampionátu zatím ukazují, že se s nimi opět musí počítat v boji o titul. „Slušný start, před dvěma dny bez zápasů ideál. I když to bylo kostrbatý, ne vždycky to šlo, udělali jsme důležité tři body,“ reaguje český kapitán Roman Červenka. Dneska mají hráči absolutní volno, i bez mediálních aktivit. A jak to vypadá s případným posílením? Koho tým dopíše? A jak to vypadá s Tomášem Hertlem? Program šampionátu ZDE>>>

Relaxace, sauna, pro někoho možná golf. Prostě vypnout hlavu a nachystat se na další boje. Dneska vedení týmu zrušilo trénink, hráči mají individuální program.

„Taky záleží, jak se člověk bude cítit, až se probudí. Jestli si dám nějaký pohyb nebo třeba saunu a masáž,“ říká kapitán Červenka, jenž hraje na dvanáctém šampionátu a vyhlíží další medaili. Zatím má dvě zlaté (2010 a 2024) a dva bronzy (2011 a 2022).

A teď se rýsuje další možnost. Mužstvo v Herningu ukázalo kvalitu i psychickou odolnost. Horší je, že se musí vyrovnat s absencí statného útočníka Jáchyma Kondelíka, kterého čeká operace ruky a má po turnaji.

Mimo soupisku stále zůstává z útočníků dvoumetrový chasník Adam Klapka. Kouč Radim Rulík zatím nechtěl upřesnit, kdy ho dopíšou.

„Máme na to dva dny, všechno promyslíme a pak vás budeme informovat,“ uvedl trenér po pondělním vítězství nad Dány.

Zimák ŽIVĚ se Špačkem: Pivo videokoučům, teď Klapku, nebo Hertla? A nový tým NHL pro Špágra • isportTV

Je zřejmé, že se nechtějí ukvapit. Stále se nevzdali myšlenky, že by počkali na vývoj ve druhém kole Stanley Cupu. Zálusk pochopitelně mají na Tomáše Hertla, centra z Vegas. Právě po postu středního útočníka je aktuálně největší poptávka. A právě on by se náramně hodil.

Golden Knights prohrávají s Edmontonem 1:3 na zápasy, v noci na čtvrtek českého času může být jasno o tom, že jim sezona skončí. Což si pochopitelně Hertl nepřeje, v NHL sní o Stanley Cupu. A co když to neklapne? Přiletěl by?

Náhrada za Kondelíka? Soupiska musí být kompletní

Podle informací Sportu je to zahaleno v mlze, protože se před play off zranil, šlo o poranění v horní části těla, a není jisté, jak na tom aktuálně je. Pochopitelně by ho účast lákala, jenže není jisté, jestli by ho klub pustil. Sám Hertl se k tomu během play off nevyjadřuje.

Ani vedení národního týmu s ním není v kontaktu. Také čekají, až bude jasno. Což je běžná praxe, nechtějí hráče kontaktovat v rozběhnuté sérii. V bojích o Stanley Cup odehrál Hertl 9 zápasů, v nichž posbíral 5 bodů (3+2). Je zřejmé, že není ve stoprocentní pohodě, což se podepisuje i na výkonech. Během série s Oilers jeho frustrace skončila tím, že mrštil hokejkou a zranil jednoho z členů realizačního týmu.

Své si k tomu pochopitelně řekne i vedení Vegas. A je s velkým otazníkem, jestli by ho pustili.



Až bude situace kolem něj jasná, trenéři podle toho zareagují. V poli mají na soupisce už prostor pouze pro jednoho hráče (mimo je zatím Klapka). Takže pokud se ukáže, že situace kolem Hertla bude nejasná, nebo že Vegas stav série otočí, napíšou právě útočníka Calgary.

Roli hraje i to, že pokud chcete za zraněného hráče povolat jiného, musíte mít zaplněnou soupisku. Což teď národní tým nemá. Takže náhrada za Jáchyma Kondelíka by mohla přicestovat pouze v případě, že trenéři dopíšou buď Klapku, nebo jiného hráče. Teoreticky Hertla…

Do úvahy připadá i další centr, David Kämpf z Toronta. Maple Leafs hrají v sérii s Floridou 2:2, ale český útočník v akci není. V play off se zatím nevešel do sestavy, je navíc otázka, jak je na tom zdravotně.

Pokud jde o zraněného obránce Tomáše Kundrátka, u něj existuje reálná naděje, že ještě do šampionátu naskočí. Podle informací Sportu je to na dobré cestě. Už tak trenéři dopsali beka Daniela Gazdu, který odehrál včerejší zápas s Dány.

O dalším vývoji bude jasno během následujících dnů. Příští utkání hraje národní tým ve čtvrtek proti Maďarsku.