Špaček otevřeně o synovi: David hraje na MS i o to, aby z Minnesoty vypadnul. Nemá tam šanci

Před rokem okouzlil trenéry, experty a hokejové fanoušky. David Špaček v roli bažanta na premiérovém mistrovství světa úřadoval jako mazák. V jednadvaceti letech znamenitě řídil českou přesilovku, do stroje kouče Radima Rulíka rychle a bezvadně zapadl. Mladý, správně drzý obránce ukázal, že se v lecčems potatil. Syn olympijského šampiona zaválel a po roce se do stejné party vrátil. Jenže pořád jako hráč z farmy. Tady se věci nehýbou správným směrem a klanu Špačků dochází trpělivost.

Jaroslav Špaček se s nikým nemazlil na ledě, což mu vyneslo báječnou kariéru. Vedle vyhrané olympiády získal tři tituly mistrů světa (1999, 2001, 2005) a jedna výhra mu scházela k vstupu do prestižního Triple Gold Clubu. V červnu 2006 se svým Edmontonem podlehl v sedmém finálovém duelu Carolině s Josefem Vašíčkem a Františkem Kaberlem na palubě.

Teď oblíbený bývalý výtečný zadák sleduje detailně synovu pouť. A štve jej, jak s ním v organizaci Minnesota Wild zachází. Plynulý progres vicemistra světa s dvacítkami 2023 se zasekl. „Nemám z toho vůbec dobrý pocit,“ hlásí Špaček starší v podcastu Zimák, jenž byl premiérově vysílán bezprostředně po pondělním duelu Čechů s Dány v Herningu.

Draftová volba Wild z pátého kola v roce 2022 sedí přilepená na farmě v Iowě. Vypadá to, že do NHL vezmou dřív maskota týmu než českého rodáka z Columbusu. „Na mistrovství světa David hraje o to, že tlačí, aby tam odsud vypadl. Bohužel to tak je. Budeme to řešit, až mistrovství skončí,“ nastiňuje Jaroslav Špaček.

Hráčovi agenti J. P. Barry a Aleš Volek u vedení Wild zjišťovali, jak vypadá hráčova budoucnost v klubu. Dočkali se pozitivních odpovědí, ovšem realita je jiná. Mobilní telefonáty s pokynem nástupu do NHL zvoní skoro všem defenzivním kumpánům Davida Špačka, pouze jemu ne. „J. P. Barry mluvil s generálním manažerem Billem Guerinem, ten říkal, že je tam chce oba dva. Našeho Davida i Davida Jiříčka,“ zmiňuje krajana, jenž byl vyměněn do Saint Paul z týmu Blue Jackets. Ale ani on na tom není kdovíjak růžově.

Ťafka před play off

Mladý Špaček nesehrál v NHL ještě ani minutu, v záložní Iowě nabral 133 zápasů. „David nedostal nahoře čuchnout, ani zápas, ani ho nezavolali. Zatímco kluky, kteří hráli o hodně hůř než on, tak je nahoru vzali. Minimálně na pár dní se tam byli podívat. David neobdržel během dvou let ani jeden call up. Z celé organizace jsem hodně zklamaný,“ poví otec Špaček na rovinu.

Další ťafka dorazila před play off, které si Wild na poslední chvíli zajistili. „Přišlo play off, přijede mladý osmnáctiletý kluk, loni draftovaný v prvním kole, který neodehrál ani zápas na farmě, hned ho podepsali a jde okamžitě hrát zápas proti Vegas,“ zmiňuje Špaček Zeeva Buiuma. „V tu chvílí vás to ujistí v tom, že David v téhle organizaci nemá vůbec šanci. O to větší je to zklamání. Ale tak to je,“ pokrčí rameny.

Špačkovi nicméně nelámou hole, věří tomu, že jinde se okno k vstupu do nejlepší světové ligy najde a otevře. „V NHL je přes 30 týmů, já věřím, že šanci někde dostane. Teď bude největší práce najít klub, který o něj bude stát a šanci mu dá. Neříkám, že NHL bude hrát, ale podle mě by si šanci zasloužil. David žije sen, jednou by chtěl NHL zkusit, já mu v tom fandím, budu ho v tom podporovat a uvidíme, co se stane. I kdyby to nevyšlo, hokejový život nekončí, po Evropě jsou mraky týmů,“ myslí i na plán B Jaroslav Špaček, jenž v letech 1998 až 2012 odehrál v NHL 880 utkání, dalších šest desítek přidal v play off.

Před rokem se při zápasech českého týmu potil přímo v libeňské hale, nyní si dává odstup. Do Dánska se nechystá, možná vyrazí až na případné bitvy o medaile ve Stockholmu. Ale rovnou připomíná, že doma rozhodně není klidnější. „Prožívám to stejně jako loni,“ přesvědčuje. „Jsem doma na gauči a mám možná trochu větší nervy než loni, kdy jsem byl pohlcený atmosférou v aréně. Teď to není takové, ale nervózní jsem pořád. Sleduju každý zápas a každý shift, ve kterém David je a pak to rozebíráme. Jsem strašně moc rád, že po sezoně, jakou měl, chce hrát za nároďák, to je super,“ cení si.

Zároveň na dálku sleduje, jak se mění synova role v mužstvu. „Loni měl trošku jinou roli, byl spíš sedmým obráncem, zato hrál častěji přesilovku, teď je tam víc Hróňa a Krejča. Prostoru má na přesilovce míň, loni měl klíčovější roli, ovšem teď hraje oslabení. Role se mění, ale trenéři mu věří a jsem rád, že prostor dostává. Musí se snažit. Věřím, že se bude zlepšovat zápas od zápasu,“ doufá Jaroslav Špaček.

