Fiala prožil před MS tragédii, přesto přijel. Ukazuje to jeho oddanost, chválí kouč

Loni v Praze švýcarský útočník Kevin Fiala řádil a zaslouženě si odnesl cenu pro nejužitečnějšího muže mistrovství světa. Letos po vypadnutí s Los Angeles z play off NHL přiletěl reprezentovat znovu, jeho zapojení k týmu se ovšem opozdilo. Na vině byly osobní důvody, produktivní hráč s českými kořeny nastoupil až v pondělí proti USA. Před novináři pak odhalil rodinnou tragédii, jež jeho přílet oddálila. „Moje žena byla podruhé těhotná, ale bohužel jsme o dítě přišli,“ prozradil Fiala švýcarskému deníku Blick. Program MS v hokeji >>>

Fiala zazářil na posledním šampionátu 13 body v osmi zápasech, v bodování turnaje skončil o pouhý jeden zápis druhý za Američanem Mattem Boldym. K týmu se přitom připojil až v průběhu turnaje, když s Los Angeles vypadl z play off. Stejný scénář nastal i o rok později, ale Švýcarovi s českými předky vstoupily do cesty nečekané osobní problémy.

Hvězda týmu měla odletět do Dánska v úterý po manželčině naplánované prohlídce u lékaře. Jenže odhalené komplikace si vyžádali další návštěvu doktora v pátek. Místo uklidnění přišla zdrcující zpráva.

„Poslední týden pro nás nebyl emočně jednoduchý. Pro celou naši rodinu,“ vyprávěl Fiala před švýcarskými novináři. Přes velikou ztrátu přesto přijel pomoci reprezentaci na další vrcholný turnaj.

„Ukazuje to jeho oddanost národnímu týmu,“ ocenil reprezentační trenér Patrick Fischer. „Rodina Jessicy s tím také souhlasila. Život musí jít nějakým způsobem dál,“ doplnil.

Měl jediný trénink za dva týdny a odehrál velký zápas

Produktivní útočník Kings vychovává se švédskou manželkou Jessicou roční dceru Masie-Mae, která se narodila krátce před Fialovým odletem na minulý šampionát. „Jsem neuvěřitelně vděčný Jessice, že mě opět podpořila. Je to ta nejlepší žena,“ ocenil osmadvacetiletý hokejista.

Manželka s dcerou podporovaly Fialu už při jeho prvním startu na turnaji přímo z tribuny. Švýcarský forvard pomohl týmu k pondělnímu vítězství 3:0 nad USA. Na ledě strávil v první formaci přes 18 minut, asistoval na gól Jonase Siegentalera a třikrát sám ohrozil branku. „Byl jsem rád, že jsem zase viděl kluky. Radost týmu se přenesla i na mě,“ pochvaloval si hvězdný forvard.

Po vypadnutí v sérii s Edmontonem v poměru 2:4 na zápasy má švýcarský tahoun nový cíl. Získat další medaili na mistrovství světa a ideálně se posunout až na vysněnou zlatou příčku, která loni těsně utekla. Pokud se to má Švýcarům povést, musí Fiala navázat na loňské výkony.

„Měl jediný trénink za dva týdny a odehrál velký zápas. To kluky taky nakoplo,“ ocenil trenér Fischer. „Bylo to velké vítězství proti top týmu. Zápas jsme měli pod kontrolou od začátku do konce. Po prvním gólu jsme se probudili a převzali kontrolu nad hrou,“ hodnotil nejužitečnější hráč loňského šampionátu v Praze a Ostravě.

Bývalý hráč Minnesoty a Nashvillu absolvuje v Dánsku a později možná i ve Švédsku své sedmé mistrovství světa. Na medaili dosáhl v Praze, kde Švýcarsko ve finále podlehlo domácímu výběru 0:2, druhé stříbro má z roku 2018. Přestože sám vládne češtinou, Fiala si v průběhu minulého turnaje znesvářil české fanoušky, když ve skupinovém klání proti výběru Radima Rulíka provokativně slavil proměněný nájezd. Letos bude chtít na mistrovství přidat další úspěch a také přijít na jiné myšlenky po bolestné ztrátě.