Jágrova Dominika o dovolené v exotice: Ukázala fotoperlu z Ománu

Dosud cestoval hokejista Jaromír Jágr (53) se svou partnerkou Dominikou Branišovou (30) spíše po Evropě, nebo Americe. Před hokejovým šampionátem se ale zamilovaný pár vydal do mnohem exotičtější destinace. Dokonce až do Ománu! Partnerka hokejové legendy se po návratu domů za celým zážitkem ohlédla a přidala perličku z fotogalerie svého mobilu.

Málokdo nejspíš čekal, že jedna z destinací, která by legendárního hokejistu lákala, je až daleký Omán. Přesně tam přitom před nedávnem Jaromír Jágr strávil spolu se svou drahou polovičkou několik dní, na které teď Dominika nadšeně zavzpomínala.

„Omán předčil veškerá očekávání. Tuhle destinaci jsem měla na seznamu už dlouho a musím říct, že to byla jedna z nejlepších dovolených vůbec! A to mám s čím srovnávat,“ začala Branišová, která Jaromíra v minulosti vytáhla například do romantického Říma nebo starobylých Athén. Nad rámec evropských destinací spolu ale byli také v Americe, která kdysi bývala pro »Džegra« domovem.

A na výčet superlativ ohledně arabské země Dominice skoro nestačil jeden příspěvek. „Skvělý servis, čistota, milí a usměvaví místní (90 % personálu tvoří právě oni!) – ochotní, přirozeně milí a skvěle mluví anglicky. Opravdu nesrovnatelné třeba s Dubají,“ porovnávala s místem, která je v posledních letech velmi populární.

„A to jídlo? Tradiční arabská kuchyně plná chutí i výborná italská restaurace přímo v hotelu. A to já jsem na italskou dost přísná,“ netajila se Dominika, kterou nadchly také pláže s jemným pískem a čistým mořem. Jediné, co nebylo úplně ideálně, byla podle všeho teplota. Přes poledne bylo prý někdy skoro až 40 stupňů! Tohle počasí by teď ale v docela chladném Česku leckdo bral všema deseti.

Vyprávění o dovolené v Ománu doprovodila Dominika také několika fotkami a záběry. Vedle nádherných pláží a krásně osvětlených palem nejspíš řadu fanoušků zaujalo především společné selfíčko s Jaromírem, kdy má pár na hlavách uvázány šátky. Nakonec... takhle je to přece jen do těch tropů ideální!