Tenis 2025: Velký titul pro Muchovou, návrat Kvitové, Djokovič ještě zazáří

Video se připravuje ... Tři, dva, jedna… Jedenáctiměsíční robota zvaná tenisová sezona startuje. Web iSport.cz přináší smělé předpovědi, co přinese. Ať už v podání zdejších či světových jmen. Hlavní tváří českého mužského tenisu se stane teprve 19letý Jakub Menšík, generační talent vyvíjející se po trajektorii Carlose Alcaraze. Průlomový rok čeká 20letou Lindu Noskovou, nadanou ranařku z Přerova. A Novak Djokovič uspořádá poslední velké hurá kariéry, pětadvacátým grandslamovým titulem dokoná Srb životní dílo a vytvoří absolutní rekord.

Menšík bude na konci roku českou jedničkou 407, 167, 48. Tak se čtou žebříčková umístění na konci posledních tří sezon v podání Jakuba Menšíka. A někteří dokonce tvrdí, že po nadcházející sezoně už bude toto číslo pouze jednociferné. Věštit vpád do Top 10 je zřejmě ještě předčasné, tenhle chasník z Prostějova ale nemá limity. První ATP titul kariéry, premiérové čtvrtfinále na grandslamu, na konci roku příslušnost k elitní dvacítce žebříčku a pozice české mužské jedničky – to jsou mety, které jsou ale v „Menšových“ silách. I když sám si prý na lednici nalepí menší cíl: elitní třicítku… Mladí v jeho věku se ale lepší z měsíce na měsíc, z týdne na týden. Připravte se, že kometa JM udrží kurz až ke hvězdám, byť to v českém prostředí u tak mladých borců není vůbec zvykem. Tenhle dlouhán s neskutečnou psychikou je ale naprosto speciální.

Muchová vyhraje velký turnaj Je proti logice, aby tak šikovná hráčka vlastnila jediný WTA titul, a to ještě pět let starý z malého podniku v Soulu. V osmadvaceti je už otřískaná velkými zápasy, stále se lepší v efektivitě hry a je si dobře vědoma, že největší soupeřkou je sama sobě. Respektive její křehké tělo obvykle nespolupracuje tak, jak by bylo třeba. Právě teď by však měla být na vrcholu sil a v sezoně konečně ukořistit velký „signature“ titul, kterého je její pohledný tenis hoden. Indian Wells, Miami, jiná tisícovka či rovnou nějaký grandslam? Uvidíme, v roce 2025 se už ale vše sejde.

Český muž postoupí do semifinále grandslamu Už je to víc než sedm let, co se český tenista dostal na grandslamovém turnaji mezi nejlepší čtyřku. V třetím tisíciletí to zvládli pouze Jiří Novák (2002 Australian Open) a nový daviscupový kapitán Tomáš Berdych. Ten rovnou sedmkrát. Letos čekání na jejich nástupce skončí, velká trojka Jakub Menšík, Tomáš Macháč a Jiří Lehečka se o to postará. Teoreticky nejnadějněji se jeví šance Lehečky ve Wimbledonu, kde už byl na trávě v osmifinále. I betony v Austrálii či New Yorku nabízejí velké možnosti.

Noskovou čeká průlom do TOP 15 Už na ní neulpívá nálepka pouhého talentu. Linda Nosková již nepatří mezi teenagerky a ve dvaceti letech nadchází čas, kdy začne své umění prodávat ve velkém. Poslední rok, ač její progres zastavily různé okolnosti, se usídlila v elitní třicítce. Teď prorazí ještě výš. V listopadu při jediném vystoupení v play off BJK Cupu ukázala zlepšený return, její moderní nátlaková hra a flegmatická povaha jsou ideálním mixem. O téhle tenistce jsme se naučili, že nedělá mílové kroky, postupně si však vybojuje příslušnost k Top 15 žebříčku, kde také sezonu 2025 zakončí.

Vondroušová zazáří v Paříži Kariéra Markéty Vondroušové chodí poslední sezony ve vlnách. Sudé roky nedohrává kvůli zraněním do konce, v těch lichých je odpočatější a válí. Letopočet 2025 tudíž vyzývá wimbledonskou šampionku k dalším hrdinským činům. Stále platí, že jejím povrchem je antuka, a pokud na oranžovou drť dorazí zdravá a rozehraná, nechce ji žádná soupeřka vidět na druhé straně sítě. Není divu, že na Roland Garros má nejlepší bilanci ze všech grandslamů (15:7) a k finále z roku 2019 a poslednímu čtvrtfinále přidá levoruká atletka další velký výsledek.

Češky vyhrají po sedmi letech BJK Cup Už na sedm let se po čtvrtfinálovém neúspěchu v Málaze proti Polkám prodloužilo české čekání na triumf v mistrovství světa družstev, jak si Fed Cup a nyní Billie Jean King Cup říkají. Přitom kapitán Petr Pála má za ideální konstelace k ruce jeden z nejširších a nejkvalitnějších výběrů planety. Češkám se však okolnosti v posledních letech nescházely. Markéta Vondroušová je ale oddanou týmovou hráčkou, se štvanickou kamarádkou Karolínou Muchovou by rády navázaly na předešlou zlatou generaci. A tentokrát to už vyjde.

Na konci roku bude v TOP 20 stejně Čechů jako Češek Úspěchy českého dámského tenisu už dávno nejsou žádnou velkou zprávou, trendem poslední sezony byl však nástup jejich krajanů. A ti se dokonce v sezoně 2025 alespoň žebříčkově vyrovnají úspěšnějším kolegyním. V Top 20 skončí letošní rok dva Češi a dvě Češky. Nejpravděpodobněji se jeví tip na Jakuba Menšíka s Jiřím Lehečkou a na ženském pólu to zvládnou Karolína Muchová s Lindou Noskovou.

Česká teenagerka v TOP 100: Valentová, nebo Samson? V posledním roce se dvě kamarádky z pražské Sparty utkaly o titul při juniorce Roland Garros, poprvé v dějinách se hrálo celočeské finále. Sedmnáctiletá Tereza Valentová a o rok mladší Laura Samson už budou v této sezoně nastupovat exkluzivně mezi dospělými a hodlají potvrdit roli velkých talentů. Valentová vstupuje do sezony z poloviny třetí stovky žebříčku, Samson je nějakých 80 příček za ní. Jedné z nich vyjde rok tak dobře, že ho bude končit v roli příslušnice elitní stovky.

Djokovič vyhraje 25. grandslam a překoná Courtovou Co v posledním roce nejvíc chtěl, to také dokázal. Novak Djokovič si může říkat olympijský vítěz, byť na okruhu ATP nevyhrál turnaj poprvé od roku 2005. Ač mu bude koncem května už osmatřicet a doma má dvě děti, ujišťuje, že touha soupeřit o největší tituly v něm stále žhne. Originální trenérské spojení se stejně starým Britem Andym Murraym ho vytrhne ze stereotypu a Srbovi se ještě jednou a naposledy podaří rozrazit dvojblok Sinner – Alcaraz. Pětadvacátým grandslamovým titulem tak překoná absolutní rekord, o nějž se momentálně dělí s Margaret Courtovovu. Možná hned v lednu v Austrálii, kam dorazí odpočatý.

Sinner s Alcarazem se poprvé utkají v grandslamovém finále V sezoně 2024 si mezi sebe rovným dílem rozdělili všechny čtyři grandslamové tituly. Na profesionální úrovni se 23letý Jannik Sinner s o dva roky mladším Carlosem Alcarazem utkali již jedenáctkrát (7:4 pro Španěla), ještě nikdy ale v grandslamovém finále, jelikož los je obvykle sváděl do stejné poloviny pavouku. To se v nadcházejícím roce změní, jak si upevní první a druhé místo v žebříčku. Alcaraz Sinnera porazil třikrát za sebou a jejich rivalita dostane díky největšímu možnému zápasu ještě větší drajv.

Američany čeká velká budoucnost, vyletí Korda V tak skvělé kondici americký mužský tenis nebyl už dvě dekády. Osm borců mají hvězdy a pruhy v elitní padesátce žebříčku, hned pět je jich natěsnáno do 22. příčky. Právě tu okupuje Sebastian Korda, syn českých rodičů. Ten stojí od US Open, po němž se rozhodl pro operaci lokte. Rok 2024 pro něj byl navzdory bilanci 31:19 a velkému titulu z pětistovky ve Washingtonu spíš průměrný, v další sezoně už ale vydrží zdravý a bude atakovat Top 10.

Gauffová vystoupá na ženský trůn Iga Šwiateková a Aryna Sabalenková, to jsou dvě největší tváře ženského tenisu. Polka s Běloruskou však mají v zádech Coco Gauffovou, jež na podzim vyhrála dva ze tří největších podniků včetně Turnaje mistryň. A vzestup stále jen 20leté Američanky bude pokračovat. Rodačka z Floridy poprvé v kariéře vystoupá na první místo a získá i druhý grandslamový titul kariéry.

Návrat Kyrgiose skončí fiaskem V dubnu mu bude třicet, za poslední dva roky odehrál jediný zápas na okruhu ATP a opakovaně do světa vysílal zprávy, že zvažuje konec kariéry. Teď si velkohubý Australan Nick Kyrgios vše rozmyslel a hodlá se znovu věnovat sportu profesionálně. Návrat má začít hned doma na Australian Open a otevřeně hovoří o útoku na grandslamový titul. Jenže za dvě sezony, co absentoval, se mužský tenis posunul mílovými kroky vpřed a náladový Kyrgios se se zlou potáže. Jeho comeback skončí zklamáním.

Kvitová se vrátí na kurty V prvních minutách roku 2024 oznámila na sítích, že je těhotná. Začátkem července porodila dvojnásobná šampionka Wimbledonu syna Petra. A ač se zprvu zdálo málo pravděpodobné, že by ještě Petra Kvitová pokračovala v kariéře jako maminka, podle posledních zpráv ze zákulisí comeback nereálně nevypadá. Nejlepší české tenistce třetího tisíciletí bude v březnu pětatřicet, poslední zápas odehrála v Pekingu v říjnu 2023, sezonu tehdy končila jako světová čtrnáctka. Kolem této cifry by se podle pravidla WTA pro maminky pohyboval i její speciální žebříček, který může použít na 12 turnajů. V nedávné minulosti se takhle po porodech vracely vrstevnice Kvitové Caroline Wozniacká či Angelique Kerberová.

Ósakaová ukončí kariéru 27letá maminka Naomi Ósakaová se v lednu vracela po roční mateřské pauze s velkým očekáváním. Narazila. Za renomé bývalé světové jedničky a čtyřnásobné grandslamové šampionky silně zaostala. Bilance 22:18 a pouhá dvě čtvrtfinále z osmnácti objetých turnajů jí stačí jen na pozici v šesté desítce žebříčku. A jelikož se Japonka ani v nadcházejícím roce nenastartuje, rozhodne se ukončit kariéru.