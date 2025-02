Návrat Kvitové? Zdá se, že uzrál čas. Záleží, jestli bude jezdit s miminkem

KOMENTÁŘ LUCIE ŠAFÁŘOVÉ | Petra Kvitová se vrací k tenisu. Je další mámou, která se tak rozhodla, takže se budu věnovat právě tomuto tématu. Nebude to mít jednoduchý, ale držím jí palce. Záleží, jaké má ambice, jestli třeba ještě vyhrát grandslam, těžko mluvit za ni. Sama jsem zvědavá, jak se jí bude dařit.

S Petrou se sice dobře známe, ale nejsme v každodenním kontaktu. Takže jsem ani dopředu netušila, že návrat po patnácti měsících mateřství oznámí. Když jsem s ní mluvila naposledy, povídala mi, že se uvidí, jestli se jí bude chtít. A teď, zdá se, uzrál čas.

Je to docela trend v posledních letech, že když má ženská dítě, nemusí skončit s tenisem. Což je určitě super. Na druhou stranu je tenisový kalendář neúprosný, plný náročného cestování a pro maminky to není žádná legrace. Vidím to na sobě, i když hraju jenom čtyřhru, která nevyžaduje až takové množství tréninků, hlavně těch kondičních. Při deblu nemusíte na nohou pokrýt celý kurt, na rozdíl od singlu.

Taky záleží na tom, jestli Petra bude objíždět turnaje s miminkem, nebo ne.