BJK Cup 2023: program kvalifikace na finálový turnaj. Kdy hrají Češky?

Na neutrální půdě v tureckém Beleku, konkrétně v resortu Megasaray Club, se od pátku 14. dubna do soboty 15. dubna postaví na antuce pod otevřeným nebem hostující české tenistky proti ukrajinským. V sázce je postup do finálového turnaje Billie Jean King Cupu, jenž proběhne v roce 2023 od 7. do 12. listopadu na zatím nespecifikovaném místě. Z víkendových kvalifikačních zápasů vzejde devět postupujících, jistotu účasti již mají loňské finalistky z Austrálie a Švýcarska, ještě jedna země obdrží později volnou kartu.