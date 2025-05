Ve zdevastované Spartě se bude řezat a na přetřes jde i post sportovního direktora: Rosa ven? Jedině sám od sebe!

Tahle Sparta je železná jen od nátěru k nátěru. Výsledkovou i reputační apokalypsu, kterou si Letenští v šílené sezoně přivodili sami, někdo odskáče. A nejde to odbýt jen vyhazovem kouče Friise.

Kdo je na řadě? Sociální sítě se na účtech fanoušků i expertů hemží mraky teorií. Zřejmě nejtřaskavější se týká klubové modly Tomáše Rosického (44). Hafo respondentů tvrdí, že jeho působení v klíčové funkci sportovního direktora bere za své. Ta varianta existuje, leč zřejmě jen v této verzi…

Už to tady bylo

Už to tady bylo „Majitel Křetínský v žádném případě netlačí na to, aby odešel. To by se musel Tomáš rozhodnout sám, že odejde,“ řekl Blesku bývalý činovník Letenských nadále dobře informovaný o dění v klubu. Už to tady jednou bylo! Přesně před třemi lety podal Rosický, taky v čase totální mizérie, rezignaci a Křetínský mu ji hodil pod nohy, jimiž uměl na hřišti uštrikovat svetr. Vzápětí agenti přihráli »Rosovi« z dánského statku nezaměstnaného trenéra Priskeho a byl z toho opojný zázrak v podobě dvou titulů a double.

On a brácha

Povede se repete? Najde Rosický, pokud nezmizí za pecí ve své vilce v Šestajovicích, »nového Briana«? Přivede mu plejery, kteří budou, na rozdíl od Tuciho, Krasniqiho a Andersena, dávat smysl? Bankovky v rozpočtu na sezonu, cirka 950 milionů korun, by jako vždycky byly. Teď jde o to, aby Tomáš a jeho brácha Jiří (47) na postu šéfa skautingu věděli, jak s nimi naložit…