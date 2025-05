Sparta je na hraně. Skončit bez pohárů: Problém! Jak by lákala posily? A co finance?

Je to třiačtyřicet let, kdy naposledy Sparta nepostoupila do Evropy. V sezoně 1982/83 nehrála kontinentální poháry. Nyní jí to hrozí – a to naprosto reálně – znovu. Pokud Jablonec vyhraje v posledním kole nadstavby v Plzni, nepomůže jí ani (kupříkladu) desetigólová výhra nad Sigmou. Letenští jsou na hraně. Co když nepostoupí? Byl by to pro ně zásadní problém? Jak by se obří neúspěch projevil na týmu? Nebo by rudému klubu naopak v některých záležitostech pomohl? Deník Sport a web iSport se snaží vysvětlit zásadní body. Všude samé otázky, jak by řekl čaroděj Gandalf ze ságy Pán prstenů.