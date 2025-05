MS v krasobruslení se vrací do Prahy poprvé od roku 1993, v Evropě se světový šampionát bude konat po čtyřech letech. Naposledy nejlepší krasobruslaři světa zápolili v roce 2022 v Montpellier, pak došlo na rozdávání medailí v Saitamě (Japonsko), Montrealu (Kanada) a letos v Bostonu (USA).

Na sílu Prahy coby turistické destinace taky organizátoři sází pro MS 2026. Jak známo, krasobruslení se v současnosti těší obrovské popularitě zejména v Severní Americe a Asii. Praha je tak pro řadu nejen japonských turistů ještě o něco větším lákadlem.

„Zájem o náš prezentační stánek na MS v Bostonu byl obrovský právě z Kanady či Spojených států. Předesílá to i počet e-mailů, které nám denně chodí,“ řekl manažer MS v krasobruslení 2026 Petr Juříček.

Připraven už je v této fázi program šampionátu, který 25. března v 11 hodin odpálí krátkým programem ženy, když nebudeme počítat tradiční závěrečnou exhibici, tak poslední medailovou soutěží budou v Praze souboje tanečních párů.

To nejzajímavější z českého pohledu na závěr

„Musíme se na to dívat z hlediska českých fanoušků. Každý organizátor dbá na to, aby se na závěr šampionátu konala nejzajímavější disciplína pro domácí příznivce. V našem případě je to momentálně kategorie tanečních párů, která bude celý šampionát zakončovat,“ řekl Karel Oubrecht s tím, že Česko může mít ve hře dva silné taneční sourozenecké páry Natálii a Filipa Taschlerovi a Kateřinu a Daniela Mrázkovi.

Na potřeby českých diváků tak bude pamatováno, ale důležitá je i sledovanost šampionátu v zahraničí, byť jak už bylo zmíněno, se očekává nával cizinců přímo v Praze.

„Je nutné se ale také dívat na atraktivitu pro zámořské fanoušky v Americe i Asii. Uzpůsobili jsme tomu krátké programy mužů i žen, aby jednotlivé přenosy spadaly do hlavního vysílacího času například asijských států, protože co si budeme povídat, největší sledovanost je právě v Asii. Čísla tam boří rekordy rok od roku,“ doplnil Oubrecht, který zároveň prozradil, že krasobruslaři přejdou z hotelu do O2 areny takřka suchou nohou.

Budou totiž ubytováni v hotelu hned vedle haly. Někteří trenéři a rozhodčí pak i jinde, ale stále to bude v dochozí vzdálenosti deseti minut od O2 areny. „Všichni byli potěšeni, že tady nejsou žádné velké vzdálenosti. Například v Bostonu jsme chodili jako odvážní Češi z hotelu čtyřicet pět minut pěšky, protože to tam nebývá normálně zvykem. Závodníci teď půjdou z hotelu do haly asi minutu a půl,“ řekl Oubrecht.

V tuto chvíli je už také jasné, za kolik budou vstupenky na krasobruslařské hvězdy k mání. Předprodej započne v pondělí 26. května v 10 hodin dopoledne pro ty, kteří se zaregistrovali v newsletteru MS. Veřejný prodej se pak stanovil na 29. květen od 10 hodin. K mání budou vstupenky na jednotlivé závody i tzv. all-eventy, tedy jakési předplatné na celý šampionát. Nejlevněji lze pořídit lístek za 790 korun a ceny podle míst stoupají až na 3590 korun. Kdo by si chtěl zakoupit vstupenky na celý program šampionátu, měl by si při nejmenším připravit 7 490 korun s výjimkou závěrečné exhibice. Na ni se budou vstupenky prodávat zvlášť.

Obrovský zájem? Zvažovala se ledová plocha na Strahově

Jen v newsletteru je nyní téměř deset tisíc registrovaných, kteří budou mít šanci koupit si vstupenky v předprodeji. A další zájem se očekává. Když se v Česku hrálo MS v ledním hokeji, padaly divácké rekordy, v tomto ohledu jsou organizátoři šampionátu v krasobruslení pevně nohama na zemi, ačkoliv došlo na některé megalomanské myšlenky.

„Máme velkou konkurenci v japonské Saitamě, kde hlavní hala má kapacitu přes dvacet tisíc diváků a tréninkovou halu snad až pro dvanáct tisíc lidí. Japonci je většinou vyprodají, takže těmto číslům se nedá konkurovat z kapacitního hlediska. Ledaže bychom přesunuli MS na Strahovský stadion. Přiznám se, že po zaplavení e-maily a skutečnosti, jak roste zájem skrze newsletter, tak jsme to i chvíli zvažovali, ale byl by tam problém vyrobit ledovou plochu, v březnu by navíc byla i zima a zázemí tam neodpovídá počtu místností, které po nás chce Mezinárodní bruslařská unie (ISU),“ svěřil se Oubrecht.

A když už jsme u hokeje, fanoušky Sparty by mohlo zajímat, jak se bude situace řešit, pokud by hokejisté Sparty měli hrát zrovna domácí zápasy play off v termínu MS krasobruslení. Vše je totiž dopředu domluveno.

„Setkání se zástupci Sparty bylo vedeno velmi korektně a přátelsky. Pokud by Sparta v termínu MS potřebovala hrát domácí utkání play off, přesunula by se do Holešovic. Mělo by se jednat o čtvrtfinále. První zápas by ale měla stihnout v O2 areně a my bychom si halu převzali v noci po utkání,“ doplnil Juříček.

Program MS v krasobruslení 2026:

Středa 25. 3.

11.00: Ženy – krátký program

18.15: Sportovní dvojice – krátký program

Čtvrtek 26. 3.

10.45: Muži – krátký program

18.15: Sportovní dvojice – volné jízdy

Pátek 27. 3.

11.00: Taneční páry – rytmické tance

18.00: Ženy – volné jízdy

Sobota 28. 3.

12.30: Muži – volné jízdy

18.30: Taneční páry – volné tance

Neděle 29. 3.

14.30: Exhibice

*Každý den bude možnost zakoupit vstupenky i na tréninky. Jejich časy teprve budou upřesněny