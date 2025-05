Vladař: Na čtvrtfinále chceme zůstat v Dánsku. Cítíme se tady, jako bychom hráli v Brně

PŘÍMO Z DÁNSKA | V české hře bylo všechno, ale Němci kousali do poslední chvíle. Daniel Vladař měl těžkou šichtu a vytáhl pár těžkých zákroků i ve chvíli, kdy se zdálo být rozhodnuto. I díky jemu neměli soupeři šanci. „Strašně nepříjemný soupeř. Přišlo mi, že nás zase k ničemu tolik nepustili, a když už jo, tak to byla tutovka a kluci ji dokázali využít,“ řekl po vítězství 5:0 český gólman, který na hokejovém šampionátu chytal potřetí.

Šestá výhra, další soupeř na lopatkách, ale o konečném pořadí ve skupině rozhodne až poslední den. Češi se střetnou s USA a Švýcarsko čeká slabý Kazachstán. Můžou být první, ale taky skončit až třetí. Daniel Vladař i celý český tým má jasno. „Američani odpočívali. Musíme zregenerovat, oslavit to, ale další zápas bude strašně důležitý. Chceme zůstat tady a dostat toho papírově nejslabšího soupeře,“ hlásil.

Výsledek dopadl jednoznačně, ale jak těžký to byl zápas?

„Důležitý a nepříjemný zápas. Věděli jsme, že poslední dva po Švýcarech budou asi nejsložitější, což se taky potvrdilo. Němci jsou docela velký, zodpovědný tým, který hraje pořád víceméně stejně. Bylo jedno, jestli to bylo 0:0 nebo 4:0. Přišlo mi, že nás zase k ničemu tolik nepustili, a když už jo, tak to byla tutovka a kluci ji dokázali využít. Nepříjemný soupeř a my si vážíme tří bodů, které jsou pro nás v tuhle chvíli hrozně důležité.“

Udržel jste nulu. Jak si toho vážíte?

„Je to fajn. Na druhou stranu turnaj je krátký a za kariéru jsem se naučil, že není fajn být moc vysoko, a naopak, když má člověk špatný zápas, nebýt moc nízko. Ať už Karel nebo já, kdo bude chytat další zápas, je úplně jedno. My jsme tam od toho, abychom se snažili zastavit každý puk. Nejdůležitější jsou tři body.“

Dvakrát vám pomohla tyč, zejména Dominik Kahun to měl na konci první části ložené, že?

„Jo, já jsem tedy vůbec nevěděl, co se stalo. Myslel jsem, že to byl gól. Pak jsem najednou slyšel naše fanoušky, kterých tady bylo strašně moc, za což děkujeme. Bylo slyšet, jak začali řvát. Jedna z věcí, která potěší, dodá víc energie, nějakou vzpruhu, ale myslím, že kluci měli zápas docela pod kontrolou. Vepředu je krása je sledovat, jaké vymýšlejí akce, jak si to tam dávají a jaké střílí góly. Pro mě je čest chytat za tenhle tým a máme tady skvělou partu. Ty dny si tady všichni užíváme.“

Ještě v závěru třetí třetiny jste vykouzlil dva těžké zákroky. Cukali se Němci až do konce?

„Ale od toho tam jsem. Je jedno, jestli je to 1:0, 5:0 nebo 10:0, jakýkoli stav. Chceme chytit každý puk. To je naše mentalita. A nezáleží, jestli vyhráváme, nebo prohráváme.“

I přes šestou výhru nemáte stále jisté, jak skupina dopadne.

„Pořád ne. O to víc si musíme podívat na video, odstranit chybičky. Američani dneska odpočívali, byli na večeři a koukali na nás. Musíme zregenerovat, trochu si zařvat, oslavit to. Další zápas bude strašně důležitý. Samozřejmě, chceme zůstat tady a dostat toho papírově nejslabšího soupeře.“

Co říkáte tomu, jakou převahu měli v hledišti čeští fanoušci nad Němci?

„To je krásné. O to víc si člověk váží, že může reprezentovat, když vidí, kolik lidí to baví a kolik jich je ochotných tady strávit pondělek. Věřím, že zítra tady budou taky. Je to skvělé a my jim za to strašně děkujeme. Cítíme se tady, jako bychom hráli před šampionátem v Brně.“