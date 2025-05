Slováci po prohře s Lotyšskem přišli o šanci na play off. Švýcaři rozdrtili Maďarsko 10:0

Vstoupit do diskuse (

Vstoupit do diskuse ( 1 )

Vstoupit do diskuse ( 1 )

Hokejisté Slovenska na MS prohráli s Lotyšskem 1:5 a přišli tak o možnost postoupit do play off. Rozhodla především druhá třetina, ve které Slováci inkasovali třikrát. Ve skupině B slaví Američané, kteří porazili Kazachstán 6:1 a zajistili si účast ve vyřazovací fázi. Obhájci stříbrných medailí Švýcaři, kteří už mají stejně jako Češi na druhém místě tabulky jistý postup, rozdrtili Maďarsko 10:0. Ve Stockholmu obstarali úvodní zápas Slovinci, kteří získali svůj první bod za prohru 2:3 po nájezdech proti Rakousku. Program MS v hokeji >>>

Skupina A

Rakouští hokejisté vyhráli ve Stockholmu nad slovinským nováčkem 3:2 po samostatných nájezdech, připsali si třetí výhru na turnaji a drží před pondělním posledním duelem v základní skupině A s Lotyšskem naději na postup do čtvrtfinále. Vítěznou branku v rozstřelu si připsal Lukas Haudum. Slovinci poprvé na turnaji bodovali a v pondělí je čeká přímý souboj o záchranu s Francií. Jeho vítěz se udrží mezi elitou.

Slovenští hokejisté podlehli Lotyšsku 1:5 a přišli o naději na postup do čtvrtfinále. Mezi nejlepšími osmi týmy budou chybět podruhé za poslední tři šampionáty. V roce 2023 v Rize a Tampere skončili devátí, loni v Praze a Ostravě vypadli ve čtvrtfinále s Kanadou. Lotyši se posunuli s devíti body na čtvrté místo a budou v pondělí hájit postupovou pozici do play off v přímém duelu s Rakouskem, které ztrácí dva body.

# Tým Z V VP PP P Skóre B 1 Švédsko 6 6 0 0 0 25:3 18 2 Kanada 5 5 0 0 0 28:2 15 3 Finsko 5 3 1 0 1 18:8 11 4 Lotyšsko 6 3 0 0 3 16:19 9 5 Rakousko 6 1 2 0 3 15:17 7 6 Slovensko 6 2 0 1 3 8:22 7 7 Francie 6 0 0 1 5 7:24 1 8 Slovinsko 6 0 0 1 5 6:28 1

Skupina B

Američané porazili v Herningu Kazachstán 6:1 a v šestém zápase na turnaji si připsali pátou výhru. Duel rozhodli pěti góly ve druhé třetině a v tabulce se bodově dotáhli na vedoucí Česko, se kterým se utkají v úterý. Aktuálně odehráli o jedno utkání víc. Kazachstán má na kontě tři body a je ve skupině B sedmý.

Švýcarští hokejisté přehráli Maďarsko 10:0. Švýcaři po páté výhře za sebou poskočili do čela skupiny před Česko, které ho zatím jako jediné obralo o body. Obhájci titulu Češi ale odehráli o zápas méně.