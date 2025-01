Že Jágr ještě hraje? Zázrak, směje se Piskáček. Klobouk dolů, není to sranda

V Kladně se narodil, za místní áčko odehrál v extralize tři sezony. O to víc si hokejový obránce Jan Piskáček mohl cenit bonusového bodu proti Rytířům. „S Kladnem to bude vždycky zvláštní zápas. Mám v týmu spoustu kamarádů. I na zimáku jsem pořád, hraje tam syn,“ rozpovídal se zkušený plzeňský bek po vítězství 3:2 po prodloužení.

Berete dva body, nebo je to málo?

„Kdybychom v zápase byli lepší než soupeř, tak by to asi štvalo. Je dobře, že jsme vyhráli, pro nás jsou to strašně důležité body. Tím, že jsme nepodali nejlepší výkon, je to pro nás super.“

Pomohli jste si přesilovkami, které vám zatím moc nešly. Co se změnilo?

„Dali jsme dva góly, to se změnilo. Ne, je to opravdu důležité. Měli jsme s přesilovkami trošku problémy, ale kluci na nich pracovali každý den. Pořád se řeší, tohle je asi výsledek. Doufám, že to bude pokračovat, že si budeme moci přesilovkami pomoct.“

Bylo to pro vás obránce těžké? Kladno hodně napadalo...

„Ano, byli trošku živější. Byli rychlejší v soubojích, když jsme se dostávali na puk, hned byli u nás, což je nepříjemné. My si s tím ale musíme poradit.“

Proč jste se tolik nedostali do hry?

„Těžko říct. Každý zápas nemůže být perfektní, třeba jsme si zrovna vybrali slabší utkání. Letos jsme prohráli víc zápasů, ve kterých jsme dominovali, nedokázali jsme v nich vyhrát. Pro nás je plus, že i horší duel dokážeme ubojovat.“

O bod vás gólem připravil Jaromír Jágr. Co říkáte tomu, že ve svém věku stále dává góly?

„Pro mě je to hráč jako každý jiný, když proti němu nastupuju. To, že ještě hraje, je asi nějaký zázrak. Klobouk dolů, že to ještě zvládá, není to sranda. Co se týče toho, že dal gól on… Je to jako každý jiný hráč.“

Vzpomněli jste si v kabině na poslední zápas s Kladnem v Plzni? Tehdy soupeř rozhodl tři sekundy před závěrečnou sirénou...

„Ne, vůbec. To už je dávno odehrané. Věděli jsme, že jsou nepříjemní a rychlí do protiútoků, tak jsme se snažili na ně dávat celý zápas pozor. Bohužel nám párkrát ujeli, ale zase nás podržel Malda (brankář Nick Malík). Dotáhli jsme to do vítězného konce jako tým.“