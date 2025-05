Pozor, Fantomas! Legendární fanoušek na MS nechybí, Jágr se vyfotil jako slavný komisař

PŘÍMO Z DÁNSKA | Nejslavnější český hokejový fanoušek? Který je nejvíc zabíraný v televizi? Nemusíte dlouho váhat. Je to on. Fantomas. Tradiční průvodce hokejových šampionátů, který pochopitelně nechybí ani v Dánsku. Na hlavě s maskou, s níž před rokem viděl zlaté finále. „Obhajoba bude těžká, ale pochopitelně věřím,“ hlásí reprezentační srdcař, který pravidelně nosí dres Jaromíra Jágr. Nedávno se spolu potkali v Kladně, kde se s ním legendární útočník vyfotil jako komisař Juve, kterého ztvárnil slavný herec Louis de Funès.

Kdekoliv se objeví, strhne se kolem něj poprask. Když zrovna Fantomas promlouval s reportéry deníku Sport a webu iSport, všimla si ho skupinka dalších příznivců. „On je přece legenda!“ smáli se a vyfotili se s ním.

On je dlouholetou ikonou mezi fanoušky. A nejvíc obdivuje největší hokejovou legendu. Proto nosí dres s číslem 68. „Jednou jsem měl na sobě Pastu, ale to víte, Jágr je Jágr,“ usmívá se Fantomas, civilním jménem Vasil Simkovič.

Český podnikatel nedávno oslavil 68. narozeniny. A pogratuloval mu právě i nejslavnější český sportovec, který ho přivítal v lednu v Kladně. „Je to hrozně fajn chlap. Několikrát jsme se potkali, možná budu vystupovat i v jeho dokumentu,“ popisuje slavný fanoušek, který si s ním pořídil i nevšední fotku.

On jako Fantomas. A Jágr jako slavný komisař Juve, alias Louis de Funès, který ho v proslulém filmovém hitu pronásleduje. „Vidíte, jaký má Jarda smysl pro humor?“ ptá se Fantomas ukazuje fotografii, na níž jsou oba zvěčněni ve VIPu kladenského zimáku.

„Mělo by to být spíš naopak, co?“ směje se. „Já jsem měl být komisař, Jarda Fantomas podle výšky.“

To by byla pikanterie! Že by si slavný fanoušek vzal na sebe masku svého největšího filmového nepřítele! Ještě než reportérům iSportu dal společnou fotografii s Jágrem k dispozici, poprosil je, jestli by hokejovou legendu kontaktovali s tím, jestli jí to nevadí.

Nevadí. Jágr se s Fantomasem několikrát potkal a uznává ho jako symbol českých hokejových fanoušků.

Český podnikatel je na svém 24., nebo 25. mistrovství světa. Přesné číslo už si nepamatuje. Nápad vznikl před lety z recese. První masku si koupil v Praze v Holešovicích na nádraží. A vidíte, tradice trvá už přes čtvrt století.

Fantomas si v legraci postěžoval, že je i spousta těch, kteří se ho snaží kopírovat. „Ale nedá se nic dělat,“ krčí rameny. Doma má masek několik, v Kodani má tu, s níž slavil před rokem v Praze. Vzadu to má poznačené.

„Mám jich víc. Některé sedí víc, některé míň. Téhle finálové z Prahy si vážím, musím si jí hlídat,“ říká Fantomas, jenž už si zvykl, jak se s maskou napít. I najíst. Ovšem taky záleží, o co se jedná. „Jednou jsem jedl zelňačku a to bych vám nepřál vidět, jak to dopadlo,“ chechtá se.

Až v pondělí večer národní tým nastoupí proti Dánům, buďte si jistí, že mezi fanoušky nebude chybět ani Fantomas.