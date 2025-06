Miss 2016 a »holka z klece« Nikola Uhlířová přináší do Oktagonu krásu: Krve se nebojím, ale...

Nikola drží pěsti Vémolovi: Je to zlatej brouček! Kdo Karlose Vémolu (39) zná, ví, že masku Terminátora v soukromí umí změnit na roztomilého manžílka Lely a plyšáka svých dětí. To mimo jiné potvrdila i Nikola. „Já mám pocit, že ho lidi často odsuzují neprávem,“ vyprávěla Uhlířová své vzpomínky na Karlose, s nímž měla možnost letět letadlem či být v zákulisí. „ Pro mě je to takovej brouček. Úplnej zlatej bobík!“ dodala favoritovi, kterému bude držet palce. „Asi bych neměla fandit, ale vždycky se rozvášním a nakonec fandím. Vždy přeju českým zápasníkům,“ prozradila své sympatie šťastně zadaná modelka pocházející z vesnice od Frýdku- Místku.