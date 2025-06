Božský náhradník Indiany napodobil LeBrona či Bryanta. Outsider je dvě výhry od titulu NBA

Po dlouhých 25 letech se finále NBA vrátilo do Indianapolis. Tehdy Pacers padli 2:4 na zápasy s Los Angeles Lakers. Druhé finále v dějinách organizace však má tým kolem Tyrese Haliburtona rozjeté nečekaně dobře. Po výhře 116:107 vedou 2:1 na zápasy a domácí znovu vyučovali Oklahomu, že hrát se má až do konce utkání.

Oklahoma s hvězdným Shaiem Gilgeousem-Alexanderem (SGA) jako superfavorit finále? Predikce zatím končí v odpadkovém koši. Po třech zápasech má blíže premiérovému grálu NBA Indiana.

Možná si ještě vzpomenete na první zápas série, kdy Pacers vystřelil těsnou výhru Haliburton 0,3 sekundy před závěrečným klaksonem. Tentokrát to tak dramatické nebylo, ale domácí znovu dokázali, že jsou týmem, který prostě hraje až do samotné koncovky.

Dalo by se říct, že ve třetím klání Oklahomě patřily liché čtvrtiny. City Thunder byli lepší v první a třetí periodě, jenže Indiana vždy dokázala reagovat a hlavně její smršť v posledních zhruba šesti minutách poslední části zlomila odpor favorita. 32:18 byl nakonec výsledek čtvrté čtvrtiny, který bohatě stačil na obrat.

Tajné zbraně ze střídačky

Haliburton nebo Pascal Siakam opět patřili k stěžejním hráčům Indiany, ale hlavní hrdina tentokrát začal zápas na lavičce. Kanaďan Bennedict Mathurin nastřílel 27 bodů a stal se nejlepším střelcem utkání. Odehrál tak své nejlepší utkání v play off. Ba co víc, je to nejvíc bodů náhradníka ve finále NBA od roku 2011, kdy ještě lépe pálil Jason Terry z Dallasu.

Dalším „supernáhradníkem“ třetího mače byl rozehrávač TJ McConnell, který odváděl moře černé práce a připsal si taky pět zisků. Zejména díky této dvojici v souboji hráčů z lavičky měla Indiana navrch ve skóre 49:18.

„Takový tým my jsme! Potřebujete, aby byli všichni připraveni. Nebudou to vždy ti samí kluci, kteří budou rozhodovat, ale takhle my hrajeme. Jsme jeden tým,“ plameně hovořil po utkání kouč vítězů Rick Carlisle.

Poté, co ve druhém klání finále Oklahoma docela jasně zvítězila, a zdálo se, že SGA a spol. jsou na koni, se potvrdila další výjimečná statistika Pacers. Carlislův tým od začátku března neprohrál dva a více zápasů v řadě. I to je unikátní ukázka bojovnosti a důvod, proč je Indiana po 25 letech ve finále.

Novým hrdinou je ale právě Mathurin, který se stal teprve šestým finalistou NBA, který nastřílel více než 25 bodů a přitom mu je 22 let a méně. Před ním to dokázala jen taková jména jako LeBron James, Kobe Bryant, Magic Johnson, Tony Parker a Kawhi Leonard.

„Jsem prostě připraven kdykoliv, když se ozve moje číslo a jdu do hry. Snažím se dělat správné věci pro tým,“ pronesl skromně kanadský křídelník.

Svým výjimečným výkonem přihrál Indianě vedení 2:1 na zápasy, což je stav, který vedoucí tým dovedl k titulu NBA v 80 procentech případů. A když po prvním utkání SGA hovořil o tom, že první zápas finále nevyhrává, nyní už je Oklahoma pod větším tlakem. Finálová řežba pokračuje v noci ze soboty na neděli.

Třetí finále play off NBA:

Indiana - Oklahoma City 116:107 (24:32, 64:60, 84:89)

Nejvíce bodů: Mathurin 27, Haliburton 22, Siakam 21 - Williams 26, Gilgeous-Alexander 24, Holmgren 20. Stav série: 2:1.