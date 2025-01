Tenis neumí používat video. Změňme pravidla, žádá poškozená Američanka

Pro jednou by si měl tenis vzít příklad z fotbalu. Nadužívání VAR je sice na trávnících kritizováno, v bílém sportu je problém ale přesně opačný. K tomu, aby mohl hráč zažádat o přezkoumání sporného momentu, nesmí pokračovat ve výměně. A riskovat, že v případě zmýlené přijde o fiftýn, což si v zápalu boje či z čiré opatrnosti kdekdo netroufne.

To byl i případ Navarrové v utkání se Šwiatekovou. „Všechno se seběhlo tak rychle. Zahrála jsem míček, ona mi ho vrátila. Zvláštně, ale prostě jsem pokračovala. Vzadu v hlavě jsem si říkala: OK, pořád tu výměnu můžu vyhrát a štvalo by mě, kdybych přestala hrát a dvojitý dopad to nebyl,“ vysvětlovala světová osmička, která Polce nezazlívala, že se k prohřešku proti pravidlům nepřiznala.

„Ani nevím, jestli si ho byla vědoma, událo se to všechno ve velké v rychlosti. Tohle má hlásit hlavní rozhodčí, která to třeba také špatně viděla. Těžko někoho vinit,“ uznala Navarrová, jejíž následnou žádost o přehrání záznamu žena na umpiru, ostřílená řecká rozhodčí Eva Asderakiová Mooreová, přesně ve shodě s regulemi nepovolila. Až televizní diváci se po několika opakováních kontroverzního okamžiku mohli přesvědčit, že skutečně šlo o dvojdopad.

S možností použití videozáznamu přišlo jako první v roce 2023 US Open. Australský turnaj ho následoval letos jako druhý z grandslamů. Stále jde o novotu, jejíž používání je třeba vyladit. Tenis jako tradicionalistický sport se totiž stále drží letité praxe, že pokud je sporná situace zahraná, nejde se k ní vrátit. Tenhle úzus vznikl pravděpodobně kvůli sporným stopám po míči na antuce, které se v případě pokračování výměny mohly poškodit.

„Jde o klasickou ukázku toho, že technologie předběhla legislativu, jak se tomu děje v různých jiných oborech. Tenis se prostě drží letité praxe, že musíte ukončit výměnu, když chcete něco reklamovat. Ano, chtělo by to zmodernizovat pravidla,“ souhlasí i mezinárodní tenisový rozhodčí Jan Smíšek, jenž už léta při Wimbledonu působí jako technický poradce.

Provést změnu není vůbec složité. Ke sporným situacím jako je dvojdopad či dvojdotek dochází zcela výjimečně, možnost vyžádat si replay až po výměně by bylo jen ku prospěchu věci. „Určitě bychom tu šanci měly mít,“ žádá i Navarrová, jež takto nesprávně přišla o bod ve druhé sadě za stavu 2:2 a při výhodě servírující Polky. Ta díky spornému okamžiku odskočila na 3:2 a už v zápase neztratila ani game.

Ironií osudu došlo k podobné situaci i v následném mužském čtvrtfinále mezi Benem Sheltonem a Lorenzem Sonegem. Ital však v tu chvíli přestal hrát, zažádal rozhodčího Thomase Sweeneyho o přezkoumání dvojdopadu a nakonec mu byl fiftýn přiznán.

To vám ale ne vždy vyjde. Což by mohl potvrdit i Jiří Lehečka, který v sezoně 2023 přestal ve 3. kole Wimbledonu proti Tommymu Paulovi při vlastním mečbolu hrát, vzal si challenge na dopad míčku a prohrál ji. Málem ho to stálo postup. Letos už takový problém řešit nebude, i v All England Clubu se bude poprvé hrát bez čárových rozhodčích a auty bude hlásit elektronický systém.

Technologie hraje i v tenise čím dál větší roli, jen se s ní naučit pracovat.