O to víc zarážející byl jiný fakt. Devatenáctiletá Linda Fruhvirtová se českému kapitánovi Petru Pálovi omluvila z vážných rodinných důvodů, přesto již v sobotu odpoledne, kdy se její krajanky přetahovaly se Španělkami o místo ve Final 8 BJK Cupu, nastoupila v kvalifikaci WTA turnaje ve francouzském Rouen. A po dvou hodinách zdolala na antuce Italku Jessicu Pieriovou 4:6, 6:2, 6:0.

Pála popsal v pondělí jednání s týmem sester Fruhvirtových následovně: „Brenda nehraje, mluvil jsem s tatínkem. Nebylo to v tu chvíli na pořadu dne. A ohledně Lindy mě poprosili, že to je z rodinných důvodů, které nechtějí říkat. Tohle by měl člověk respektovat. Jinak by hrála. Vím, že Linda má tenis ráda. A byla by přínosem, protože teď hrála dobře na tvrdém povrchu v Miami i na turnaji v Mexiku. A už si odbyla premiéru doma, takže by to pro ni bylo lehčí. Nebál bych se ji nasadit do singla nebo do debla. Nebylo by to tak, že by si sem přijela sednout. A věděla to. Ale z důležitých důvodů tady není…“

Závažné rodinné důvody, to je vysvětlení, o kterém se nespekuluje. Starší ze sester Fruhvirtových je ale startem v Rouen staví do zvláštního světla… „Když se někdo omlouvá z rodinných důvodů, tak se o tom asi nechce nikde bavit. Rozumíte? Tak to respektujte,“ komentoval situaci pro web iSport otec tenistky Hynek Fruhvirt.

Vedení českého tenisu je přístupem starší ze sester Fruhvirtových rozladěno. „Ta zpráva nás šokovala, v první chvíli jsme jí ani nechtěli věřit. Linda Fruhvirtová se omluvila ze závažných rodinných důvodů a dnes hrála a vyhrála zápas v kvalifikaci na turnaji WTA ve Francii. Už poté, co se omluvila z nejasných důvodů, jsme nikdo nechtěli spekulovat. Nedovedli jsme si představit, že by se někdo vymlouval na závažné rodinné důvody a pak hrál tenis. Je to něco, s čím se určitě jen tak nesmíříme,“ uvedl pro iSport předseda tenisového svazu Jakub Kotrba.