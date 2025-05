Trenér Rulík při pokusu o obhajobu tvrdě narazil na realitu: Sedm jeho hříchů

PŘÍMO Z HERNINGU – Německý prozaik Johann Wolfgang von Goethe (†82) řekl: „Jsou případy, kdy i splnění povinností je hříchem!“ Kouč Radim Rulík (59) by mohl vyprávět. Poté, co předloni přivezl stříbro s juniory a vloni v Praze dovedl áčko k pohádkovému zlatu, se mu letos MS dvakrát nepovedlo. „Ale obhájit titul by byl zázrak!“ pronesl po turnaji. Co mohl udělat jinak?