Obhájci Stanley Cupu: Gretzkyho parta, Pens s Jágrem, v éře platového stropu jen tři týmy

Pittsburgh Penguins 1991-1992

V sezoně 1989-90 skončili Penguins v boji o poslední místo v play off bod za New York Islanders a posedmé během osmi let nepostoupili do vyřazovacích bojů. Největší hvězda Mario Lemieux vynechal polovinu základní části kvůli problémům se zády, Pittsburgh začal zvolna, ale vyhrál svou divizi. Před sezonou přišel veterán Bryan Trottier, někdejší člen dynastie Islanders z 80. let. V útoku s ním nastupovali Jiří Hrdina a mladičký Jaromír Jágr. Zásadní byly výměny během sezony, kdy tým posílili obránci Larry Murphy, Ulf Samuelsson a útočník Ron Francis. Penguins ve finále porazili Minnesotu North Stars 4:2, o rok později stejným poměrem Chicago. V listopadu 1991 zemřel kouč Bob Johnson. Tým dovedl k druhému triumfu Scotty Bowman.