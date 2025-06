Duplantis před Zlatou tretrou: Rekord v Česku mi chybí, doufám, že budu mít možnost

Dvanácti světovými rekordy za posledních pět let si švédský tyčkař Mondo Duplantis zařídil slávu jedničky současné atletiky. O šťastnou třináctku bude usilovat na dnešní Zlaté tretře. Do Ostravy přijel už počtvrté a není sporu, že tentokrát je v životní formě. Svůj poslední rekord skočil ve výšce 628 centimetrů před pouhými devíti dny ve Stockholmu. „Dává mi to sebevědomí. Můžu skákat dobře,“ řekl Duplantis a mnohoslibně dodal: „Světový rekord v České republice mi chybí.“

Nad Prahou se tehdy prohnaly dvě velké bouřky doprovázené silnými lijáky. Drsné počasí v červnu 1987 ze strahovského stadionu při Memoriálu Evžena Rošického vyhnalo skoro všechny fanoušky. Málokdo viděl, že v závěru programu skočil ukrajinský tyčkař Sergej Bubka světový rekord 603 centimetrů. V pondělí to bylo přesně 38 let.

„Já jsem tam tehdy komentoval. Stadion byl po bouřce skoro prázdný. Bylo to neuvěřitelné…“ vzpomínal Alfonz Juck, současný manažer Zlaté tretry.

Na věhlasném ostravském mítinku, který je ozdobou zlaté kategorie Kontinenální tour Světové atletiky, bude rekordní skok v tyči ve vzduchu v úterý večer. Postará se o to Mondo Duplantis.

„Bubka pro mě samozřejmě byl inspirací. Posouval hranice sportu dlouhá léta, dominoval. Chci být jako on, být dominantní silou. Snad se mi jednu podaří skočit světový rekord i v České republice. Je to něco, co mi chybí,“ řekl Duplantis včera v Ostravě.

Už dvakrát vyhrál olympiádu i mistrovství světa. Světový rekord poprvé překonal před pěti lety v zimě a od té doby neustává v posouvání historické hranice dál a dál. Naposledy před devíti dny ve Stockholmu, když přeskočil výšku 628 centimetrů.

„Bylo by divné, kdybych nebyl v dobré náladě,“ usmál se. „Cítím se velmi dobře, forma mi jde dobře. Překonat světový rekord ve Stockholmu byl jeden z mých cílů a snů. Bylo úchvatné, že se mi to podařilo. Byl to samozřejmě dobrý skok, ale necítil jsem, že by byl nějak bláznivý. V tom závodě mi to úplně nešlo, ale předvedl jsem správný skok ve správném momentu. Budu se snažit dál zlepšovat. Pořád jsem velmi motivovaný.“

Alcaraz? Přátelský chlápek

Ve Stockholmu se Duplantis potkal s legendárním sprinterem Usainem Boltem a po závodě si užil oslavnou párty s rodinou.

„Byla to speciální příležitost. Oslavu jsem si zasloužil a oslavil jsem to pořádně. Ale už jsem si odpočinul,“ řekl Duplantis s úsměvem.

V Ostravě je počtvrté a jeho historie na Zlaté tretře dokumentuje, jak mění paradigma své disciplíny. V roce 2021 se před svou zdejší premiérou na tiskovce pošťuchoval s Američanem Samem Kendricksem. Duplantis tehdy držel světový rekord v hodnotě 618 centimetrů. A když došla řeč na číslo šest set třicet, odvětil: „To je směšné, musíme být realističtí. Možná jednou….“

Od té doby se téma diskuze výrazně posunula. Tentokrát dostal Duplantis na tiskovce otázku, jestli v případě pokusu o historickou výšku nechce přeskočit první rekordní možnost na hodnotě 629 centimetrů a jít rovnou na číslo 630.

„Nevím. Možná… Možná spíš ne. Možná. Uvidíme….“ regaoval Duplantis, viditelně trochu zaskočený. „Neměl jsem čas o tom přemýšlet. Světový rekord je světový rekord. Doufám, že tu možnost budu mít. Snad zítra.“

V jeho případě se velké možnosti často potkávají s realitou. Proto je Duplantis tváří současné atletiky a patří do party globálních hvězd světového sportu. Nedávno si ve Stockholmu povídal s Boltem. Když v dubnu v Madridu přebíral cenu Laureus pro nejlepšího světového sportovce minulého roku, potkal se s Carlosem Alcarazem.

„Seděl jsem vedle něj. Je to takový přátelský chlápek. Začal jsem kvůli němu o něco víc sledovat tenis. Viděl jsem, když vyhrál v Paříži,“ líčil Duplantis. „Sám ale tenis nehraju. Mám z toho trochu strach. Držím se toho, v čem jsem dobrý.“

Za hranicemi sportovního světa se nedávno pustil do produkování hudebních singlů. Jeden už vydal, druhý s názvem 4L půjde ven v pátek o půlnoci.

„Znamená to For Life – pro život. Je to takový americký slang. Je to pro mě jiná zkušenost. Snad se to lidem bude líbit. Je to koníček, díky kterému se na chvíli odpoutám od atletiky. Doufám, že tu muziku lidi vezmou. Ale hlavní je, že se líbí mé snoubence a mé mámě,“ směje se Duplantis.

V Ostravě předvede svou hlavní show. Lidé na hlavní tribuně zblízka uvidí, jak s tyčí utíká v bleskové rychlosti přes deset metrů za sekundu, a jak ji umně přetváří do dynamického vertikálního skoku.

„Závodím tady rád. Vždycky je tu skvělá atmosféra. V posledních letech jsme neměli štěstí na počasí. Ale když se všechno sejde, patří to tu k nejlepším závodům na světě,“ chválil Duplantis. „Je vyprodáno, že? Plné tribuny mi dají energii. Snad bude dobré počasí, abychom mohli předvést dobrou show, abych mohl skočit vysoko.“

Do Ostravy s sebou přivezl maminku Helenu, která je zároveň jeho trenérkou, fyzioterapeuta a manažera Daniela Wessfeldta. Ten v pondělí odpoledne v ostravském hotelu Clarion vyzýval manažera mítinku Alfonze Jucka: „Potkáme se na koktejlu!“

Juck na to: „Já vím, musíme si promluvit o bonusu… Neboj, všechno je zařízeno!“

Obchodní stránka je jasně daná. Když Duplantis napodobí Bubku a po 38 letech bude dalším tyčkařem, který na českém území skočí světový rekord, kromě potlesku užaslého publika dostane 50 000 dolarů – asi milion korun.