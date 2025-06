Atletický svátek v Česku je minulostí. Hlavní hvězdou Zlaté tretry byl švédský tyčkař Armand Duplantis, který útočil na posunutí vlastního světového rekordu, to se mu ale nepovedlo. Tyčkařka Amálie Švábíková poprvé v kariéře v Ostravě vyhrála, výškař Jan Štefela skončil druhý. Devatenáctiletý půlkař Jakub Dudycha posunul český rekord a kvalifikoval se zároveň na MS v Tokiu. Sedmnáctiletý Australan Gout Gout sice závod na 200 metrů ovládl, pod 20 sekund se ale nedostal. V článku se podívejte na výsledky Zlaté tretry.

Hvězdný švédský tyčkař Armand Duplantis zvítězil v rekordu mítinku 613 cm a také čtvrtý ostravský start proměnil v prvenství. Na výšce 629 cm se pokoušel o překonání svého nedávného světového rekordu ze Stockholmu, ale neuspěl.

Švábíková se hned v úvodu soutěže dostala do velkých problémů, když svou základní výšku 436 centimetrů zdolala až na třetí pokus. Následující postupnou výšku vynechala a pak skočila napoprvé 456. Když napodruhé uspěla na laťce ve výšce 466 centimetrů, dostala se do čela. Předstihla Brazilku Julianu de Menisovou, která rovněž překonala druhým pokusem tuto výšku a vylepšila si osobní rekord, ale před tím dvakrát opravovala na 456. Na výšce 476 už neuspěla ani jedna z nich.

„Jsem strašně ráda, že si domů odvážím vítězství a vysněnou skleněnou sošku Tretry. Jsem ve finále spokojená s tím výkonem, protože vítr nám dneska v tyčkařském sektoru opravdu nepřál. Bylo to hrozně složité, strašně se to točilo. Byla to taková loterie, komu ten vítr vyjde. Jsem ráda, že jsem se s tím poprala,“ řekla Švábíková novinářům.

Dudycha ubral tři desetiny ze svého dva týdny starého rekordního zápisu na mítinku v Hengelu. Juniorský mistr Evropy z roku 2023 doběhl v Ostravě pátý. „Popravdě jsem si vůbec nepřipouštěl, že bych tady běžel něco jiného než nároďák. Je to největší závod v sezoně, minimálně tou atmosférou. Jsem rád, že se mi to podařilo,“ řekl. Závod vyhrál Australan Peter Bol za 1:43,80.

Výškař Jan Štefela skončil druhý výkonem 224 centimetrů. Stejně vysoko skočil vítězný Ukrajinec Dmytro Nikitin. „K vítězství chyběl jeden pokus. Skočit 224 napoprvé a bylo by,“ poznamenal. „Dnes jsem neměl takový cit, který mívám. Beru to jako další zastávku ve venkovní sezoně. Mistrovství světa máme až v září, není důležité teď skákat vysoko. Ale gradovat to a stupňovat formu k mistrovství světa,“ doplnil.

Český rekordman Tomáš Staněk kvůli zranění odstoupil ze soutěže koulařů po svém prvním pokusu, v němž vrhl 19,69 metru, což stačilo na sedmé místo. Zvítězil mistr Evropy Ital Leonardo Fabbri výkonem 21,70.

Gout Gout zaběhl rekord

Soutěž oštěpařek vyhrála Srbka Adriana Vilagošová. Vedoucí žena letošních světových tabulek hodila 64,87 metru a porazila o 99 centimetrů olympijskou vítězku a úřadující mistryni světa Haruku Kitagučiovou z Japonska. Při čtvrtém startu na Zlaté tretře získala Vilagošová poprvé skleněnou trofej. Nejlepší Češka Andrea Železná obsadila třetí místo výkonem 60,63 metru a podruhé v sezoně překonala šedesátimetrovou hranici.

Sedmnáctiletý sprinterský talent Gout Gout ozdobil Zlatou tretru australským rekordem v běhu na 200 metrů 20,02 sekundy. Při prvním významném zahraničním startu v kariéře dosáhl lepšího času, než jaké ve stejném věku běhal jamajský fenomén Usain Bolt, ke kterému bývá přirovnáván.

Ženskou čtvrtku ovládla Salva Ajd Násirová z Bahrajnu za 49,15 a překonala o 52 setin rekord mítinku Táni Kocembové (nyní Netoličkové) z roku 1983. Nejlepší časy v historii Zlaté tretry předvedli také půlkařka Prudence Sekgodisová z JAR (1:57,16) a Keňan Phanuel Kipkosgei Koech v běhu na 1500 metrů (3:29,05). Český mílař Filip Sasínek si vylepšil po pěti letech osobní rekord o sedm desetin na 3:34,30 a zařadil se na druhé místo českých historických tabulek za rekordmana Jakuba Holušu.

Výsledky atletického mítinku Zlatá tretra v Ostravě

Muži:

200 m (vítr 0,0 m/s): 1. Gout (Austr.) 20,02, 2. Mena (Kuba) 20,19, 3. Mitchell-Blake (Brit.) 20,60, 4. Němejc 20,69, 5. Macík 20,78, 6. Kubelík (všichni ČR) 20,87.

400 m: 1. Segers (Belg.) 44,63, 2. Reardon (Brit.) 44,99, 3. Morales Williams (Kan.) 45,10, ...7. Krsek 46,00, 8. Ščibráni (oba ČR) 46,75.

800 m: 1. Bol (Austr.) 1:43,80, 2. Bloudek (Chorv.) 1:44,02, 3. al-Guísí (Mar.) 1:44,19, ...5. Dudycha (ČR) 1:44,48 - český rekord.

1500 m: 1. Koech (Keňa) 3:29,05, 2. Nader (Portug.) 3:29,37, 3. Hoey (USA) 3:29,75, ...10. Sasínek (ČR) 3:34,30.

110 m př. (+0,6 m/s): 1. Beard 13,13, 2. Holloway (oba USA) 13,13, 3. Diessl (Rak.) 13,25, ...6. Kolomazník 13,71, 7. Štefko (oba ČR) 13,87.

400 m př.: 1. Robinson (USA) 48,05, 2. Lima (Braz.) 48,11, 3. Müller 48,41, ...6. Rada (oba ČR) 49,08.

Výška: 1. Nikitin (Ukr.) 224, 2. Štefela (ČR) 224, 3. Fassinotti (It.) 220, ...8. Bahník (ČR) 215.

Tyč: 1. Duplantis (Švéd.) 613, 2. Karalis (Řec.) 592, 3. Marschall (Austr.) 582, ...7. Holý 572, 8. Ščerba (oba ČR) 562.

Koule: 1. Fabbri 21,70, 2. Weir (oba It.) 21,39, 3. Geist (USA) 21,09, ...7. Staněk 19,69, 8. Procházka (oba ČR) 17,83.

Oštěp: 1. Čopra (Indie) 85,29, 2. Smit (JAR) 84,12, 3. Peters (Gren.) 83,63, ...5. Konečný 80,59, 8. Výška (oba ČR) 76,49.

Ženy:

100 m (+ 0,6 m/s): 1. Daviesová (Libérie) 10,91, 2. Ta Louová-Smithová (Pobř. slon.) 10,92, 3. Hobbsová (N. Zél.) 10,94.

400 m: 1. Násirová (Bahr.) 49,15, 2. Irbyová-Jacksonová (USA) 49,82, 3. Bolová (Niz.) 49,98, ...7. Vondrová 52,00, 8. Malíková (obě ČR) 52,08.

800 m: 1. Sekgodisová (JAR) 1:57,16, 2. Noweová (Botsw.) 1:57,49, 3. Getachewová (Et.) 1:58,02, běh B: 2. Ficenec (ČR) 2:00,98.

100 m př. (+1,4 m/s): 1. Amusanová (Nig.) 12,45, 2. Forsterová (SR) 12,74, 3. Lavinová (Ir.) 12,76, ...7. Jiranová (ČR) 13,27.

Tyč:1. Am. Švábíková (ČR) 466, 2. De Menisová (Braz.) 466, 3. Šutejová (Slovin.) 456, ...8. Ap. Švábíková (ČR) 416.

Oštěp: 1. Vilagošová (Srb.) 64,87, 2. Kitagučiová (Jap.) 63,88, 3. Železná 60,63, 4. Sičaková 58,60, ...8. Tabačková (všechny ČR) 51,71.