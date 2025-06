Grant Holloway byl jednou z mála globálních hvězd, kterou osud nesvedl s ostravským mítinkem dohromady. Před několika týdny se ale konečně všechny nitky spletly.

„Chtěl jsem Ingebrigtsena na 1 500 metrů. Ale když se zranil, manažer mítinku Alfonz Juck dokázal nemožné. Nahradil ho stejně hodnotnou hvězdou,“ pochvaloval si promotér mítinku Miroslav Černošek.

Když se z rozpočtu uvolnily prostředky původně určené fenomenálními norskému mílaři Jakobu Ingebrigtsenovi, do hry vstoupilo eso podobného kalibru.

Grant Holloway je zjevení jedné z nejprestižnějších atletických disciplín. Z výšky 188 centimetrů se kvůli jeho hubené konstituci na startu zdá, že se mezi překážky těžko poskládá. Holloway ale na trati tančí.

Je hrdinou celé éry krátkých překážek. Na globální scéně se představil zlatem na mistrovství světa 2019 v Dauhá. Od té doby vládne s výjimkou stříbra na olympiádě v Tokiu. Tenhle dluh vyřídil vloni na Hrách v Paříži. Do toho vyhrál tři světové šampionáty v řadě.

Ještě dominantnější je jeho bilance na trati 60 metrů překážek v hale. Podle dostupných statistik tady od šestnácti let, kdy začal závodit na střední škole, nepohrál jediný závod. Jeho série trvá přes jedenáct let, 94 běhů.

Pět let na vrcholu

Taky dvakrát překonal světový rekord, který loni v Alburquerque posunul na čas 7,27 sekundy. Jeho vítězná série už časovým trváním překonala Edwina Mosese, který na 400 metrů překážek vydržel na přelomu sedmdesátek a osmdesátek neporažen devět let, devět měsíců a devět dní ve 122 závodech.

„Nemám statistky v hlavě. Mám stejný cíl jako Usain Bolt, Michael Johnson nebo Mondo Duplantis. Chci dominovat. Chci být součástí tohohle seznamu, být součástí historie, jedním z nejlepších,“ líčí Holloway. „Vím, že mám před sebou malé okno. Je to motivace nejen pro mě, ale i pro další generace.“

Holloway se pět let drží na absolutním vrcholu. Šel od vítězství k vítězství, s jedním bolestivým zádrhelem. Ve finále olympiády v Tokiu ho v létě 2021 zaskočil Jamajčan Hansle Parchment. Holloway si nestýskal. Přidal v posilovně, začal víc pečovat o své tělo, na závody vozil i tři fyzioterapeuty. A když se po vloni po olympijském finále v Paříži při rozhovoru pro olympics.com podíval na zlatou medaili na svém krku, prohlásil: „Tohle je všechno, co chci.“

Vloni v létě to tak platilo, ale v novém roce začal Holloway další misi. Koncem března získal v Nankingu třetí titul halového mistra světa na 60 metrů překážek. Ze zimního tréninku ještě dojel dubnový úvod letní sezony. Jeho léto skutečně začalo minulý pátek na Diamantové lize v Paříži, kde mu čas 13,11 sekundy stačil na páté místo.

„Byl to můj druhý nejrychlejší čas v prvním závodě sezony. Cítím se výborně, trénuju správným směrem. Těším se na další závody,“ říká Holloway. „Ostrava mi zatím nikdy nezapadala do programu. Ale viděl jsem mítink na internetu. Viděl jsem, jaké se tu běhají časy, viděl jsem pohostinnost pořadatelů a pozornost, jaká se dostává atletům. Když se objevila šance sem přijet, nebylo co řešit.“

Se všemi svými zlatými medailemi zůstává Holloway zatím druhým nejrychlejším závodníkem dějin. V semifinále americké olympijské kvalifikace 2021 zaběhnul čas 12,81, jímž o setinu sekundy zaostal za světovým rekordem Ariese Merritta z roku 2012.

„Motivaci mi dává jediné, co mi schází do mého resumé. A to je venkovní světový rekord,“ říká Holloway.

Nakolik se mu přiblíží v úterý v Ostravě?