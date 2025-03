MS v rychlobruslení? Kromě Sáblíkové nadějný teenager a comeback Zdráhalové

Vikingskipet byla postavena pro olympiádu 1994, kterou zaštitoval Lillehammer. Kapacita haly je 10 600 diváků. Norové pochopitelně nejvíc zvou na hvězdy Ragne Wiklundovou a Sandera Eitrema, kteří budou mít nejvyšší ambice.

Česko je v zajímavé situaci. Medaile se z velkých rychlobruslařských akcí očekávají už téměř dvě dekády díky Sáblíkové, poslední dobou už ale poměrně logicky její výsledky nebyly tak oslnivé jako v minulosti. Přesto stále patří do světové špičky, a když se vše sejde, může na svých zažitých distancích 3000m a 5000m pomýšlet na cenný kov i letos. Ostatně z obou tratí bude v Hamaru obhajovat bronzovou medaili z loňského MS v Calgary.

Sáblíková svou první seniorskou medaili na velké akci získala už v roce 2007. V Salt Lake City to byly dokonce dvě zlaté na světovém šampionátu právě z jejích dvou signifikantních tratí.

Hamar ale nebude jen o Sáblíkové. Česku se vyklubal obrovský talent Metoděj Jílek. Vytrvalec z Prahy po vzoru Sáblíkové vlétl mezi elitu skvělými výkony. Byť je mu teprve osmnáct let, už musí konkurence zbystřit. „Cítím lehkou změnu v chování soupeřů vůči mně. Mám pocit, že mě začali brát více seriózně,“ řekl těsně před začátkem šampionátu Jílek.

Kromě toho, že se v únoru stal suverénním vládcem juniorského MS na otevřené dráze pod širým nebem v Collalbu, pronikl už na stupně vítězů i ve SP seniorů. Lednové závody v Calgary okořenil 2. místem na 10 000 metrů a novým osobním rekordem 12:37.81. Zaostal jenom za elitním italským vytrvalcem Davidem Ghiottem. Teď se s ním a dalšími v čele s norským favoritem Eitremem potká znovu. Pro Jílka to bude první zkušenost se seniorským MS. „Bude to pro mě něco nového, i když nevidím na první dobrou velký rozdíl. Jsou tu stejní lidé jako na SP. Pochopitelně je to ale prestižnější záležitost. Moc se na to těším. Uvidím, jaké výsledky zajedu. Když jsem přijel, tak led tady nebyl moc dobrý. V hale byla teď vyšší teplota, ale každým dnem se led zlepšuje,“ prozradil Jílek.

Do Hamaru však přicestoval bez růžových brýlí, vědom si mála zkušeností oproti soupeřům. Navíc osmnáctiletá naděje v poslední době bojovala se zdravím. „Hrozně rád bych si dal nějaké cíle, ale poslední tři týdny bojuju s nemocí. Úplně nevím, jak dobře na tom budu a jak moc jsem se dokázal zotavit. Chtěl bych stát na podiu, ale uvidíme,“ nechává otevřené šance Jílek, který cílí hlavně na 5000m a 10 000m.

Kromě Sáblíkové a Jílka se představí na MS i Nikola Zdráhalová, která se v této sezoně vrátila na ovály po dvouleté pauze. Po olympiádě v Pekingu 2022 přerušila kariéru, ale na podzim se vrátila do závodního módu, a to natolik dobře, že si svými časy vyjela i účast na MS v Hamaru. Rodačka z Dvora Králové nad Labem se chystá na závody na 1000m a 1500m. Je možný i její start společně se Sáblíkovou na 3000m. „Asi by bylo dobré, kdybych změnila přístup. Tato sezona je ale pro mě jedno velké překvapení a nechci si to kazit tím, že si budu připouštět, že se jedná o větší závod než je Světový pohár. Chci si udržet pohodu a uvidíme, na co to bude stačit. Ráda bych navázala na poslední dva závody SP. Stále se hledám a nemůžu se pořádně najít,“ řekla bývalá hokejistka.

Kromě tria největších želízek v ohni se na MS v Hamaru představí z českého pohledu také Lucie Korvasová na 1500m a Zuzana Kuršová v závodě s hromadným startem. Světový šampionát startuje ve čtvrtek 13. března.