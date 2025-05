Jiří Bartoška a sport: stadion v Pardubicích pokřtil cigaretou, začal finále s Donutilem

Když v roce 2012 čeští tenisté ovládli Davis Cup, sledoval závěr finále proti Španělsku z divadla. Předtím ale nechyběl v hledišti O2 areny. „Seděl jsem v hale vedle Ivana Lendla a ten mi říkal, že to musí uhrát Berdych. Jinak by se musel stát zázrak, aby to Češi celé vyhráli. Tak jsem rád, že se ten zázrak stal,“ potěšil Bartošku rozhodující bod Radka Štěpánka.

Často byl k vidění na golfovém hřišti, výhodu tohoto sportu viděl v tom, že si během hry mohl zapálit. Ale tenis byl Bartoškovou srdcovkou.

Když v roce 2011 Petra Kvitová ovládla Wimbledon, vyrazila po návratu domů nejprve na Hrad za tehdejším prezidentem Václavem Klausem a poté hned do Varů, kde si dala v hotelu Pupp oběd s Bartoškou. „Od pana Bartošky jsem dostala květinu, oběd byl výborný a byla sranda,“ líčila Kvitová. „Povídali jsme si zase spíš o tenise, ale pan Bartoška mi říkal, že se na festival určitě musím někdy podívat.“

Tehdy Pardubice titul získaly...

Sparta, nebo Slavia? V Bartoškově případě platilo: Pardubice! Narodil se sice v Děčíně, ale vyrůstal ve východočeském městě a chodil tam na gymnázium. Takže když před 13 lety hrály ve finále extraligy Pardubice proti Kometě Brno, držel na stadionu Dynamu palce Bartoška a Kometě jeho herecký kolega a brněnský patriot Miroslav Donutil. Společně vhodili úvodní buly. Po konci série mohl mít radost Bartoška – Pardubice získaly titul.

Když se před dvěma lety otevíral nový fotbalový stadion v Pardubicích, dorazil i Bartoška. V nepříjemné únorové zimě byl zahalený do klubové šály. Vyrovnaný zápas, který nakonec skončil porážkou 0:2 od Slavie, prožíval a zapálil si cigaretu, byť je to na VIP tribuně zakázáno. Bartoška byl prostě jen jeden – měl svá pochopitelná privilegia.