Dodavatel kop vajec do kabiny Jan Kuchta touží po stovce gólů a o Spartě říká: Chce to pár bláznů! Jako jsem já!

Někdo jde do výkopu ligy jako favorit, někdo jako outsider a někdo unikátně jako dodavatel bílkovin ve skořápce do kabiny. To je elitní forvard Sparty Jan Kuchta (28).

„Šestnáct vajec z jednadvaceti slepic, které začínají snášet, tak to je dobrý.“ Tak pochválil na rodinné farmě vášnivý chovatel kura domácího Kuchta své opeřence z řádu hrabavých za produkci. A vyrazil s ní do letenské »tržnice«.

Honzo, opravdu nosíte dvacet až třicet vajec pro jednoho hráče do šatny a těch hráčů je šest?

„Takhle, začal to Lukáš Haraslín, ten si jích bral kolem deseti. Pak přišel Uče (Uchenna) z Ostravy a ten si řekl o dvacet. A samozřejmě Veljko Birmančevič. Ten jich bere třicet, protože jeho manželka je vejci asi úplně posedlá. Oni snad jedí jen vejce (rozesmátě). To už je šedesát, sedmdesát vajec, a pak přijde třeba Sáďa (Sadílek), že chce deset. A asistent trenéra Babalola už si taky předplatil. Mám papír, na kterém si odškrtávám datum, počet a předplacené zájemce. Takhle to dělám.“

To vypadá na slušný přivýdělek. Kolik si berete za jedno vajíčko?

„Deset korun. A myslím si, že to je adekvátní k tomu, kde ta zvířata žijí a jakou péči jim v rodině dáváme.“

Tak mě při tom napadá, pijete vaječný koňak?

„Ten nepiju, protože se mi z něj zvedá žaludek. To je asi jediné, co si z vajíček nedávám.“

Hm, a jíte ruská vejce?

„To si občas dám, když jsme někde na hotelu, nebo když jsem s manželkou nebo s rodinou.“

Když jsme u zvířat, váš tchán vlastní dostihové koně. Vyhoupnete se do sedla?

„Tak koně mě vůbec nelákají a mám z nich obrovský respekt a ani jim nerozumím. Já bych na koně nevlezl, ani na poníka. Bojím se výšek a soustředím se na ta drobná zvířata.“

Pojďme ke Spartě. Vyznáváte rčení: S hodnými lidmi nikdy nic nevyhraješ. Není teď v týmu hodných kluků až moc?

„Možná to je pocit vás z médií, nebo lidí, kteří chodí na fotbal. Já si myslím, že je to správné rčení trenérů, kteří to říkají. Pak, když jsem si to srovnal, tak to dává smysl. Myslím si, že v mančaftu by mělo být pár takových bláznů, jako jsem já.“

Ten blázen ve vás si dal metu sto ligových gólů a chce na ni dosáhnout v dresu Sparty. Máte jich 75, za jak dlouho to chcete stihnout?

„Plán mám, dokdy bych to chtěl stihnout a kolik jich dát v nové sezoně. Vědí to trenér a prozatímní sportovní ředitel Tomáš Sivok. Řekl jsem mu, ať si to napíše na tabuli, aby to viděli lidé z vedení, ale nikde jinde to neříkám. Nechci na sebe vytvářet mediální tlak, protože vím, že by prostě přišel. Zbytečně bych si to připomínal. Třeba se to časem dovíte. Podle toho, jak začnu soutěž...“ (smích)