Emoce a Kuchtova „stížnost“ u Friise. Trojzubec je zpět: Stále nejsilnější, říká expert

Když se řekne trojzubec, sparťanům se vybaví tři persony: Lukáš Haraslín, Jan Kuchta a Veljko Birmančevič. Cokoliv jiného se dá označit za atrapu, tohle je originál. Po něm trenér Lars Friis sáhl po osmi měsících v semifinále MOL Cupu proti Plzni (1:0). Fungovalo to, šlapalo to. „Ale ještě nejsou na optimálním stupni,“ namítl Stanislav Levý, expert deníku Sport. Přesto ofenzivní trojka ukázala emoce, zvlášť při Birmančevičově střídání. Jako by vyslala vzkaz: „Chceme hrát spolu.“