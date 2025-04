Sparta dala najevo: Trucovat nepomůže. Birmančevič vyšel ze stínů, co se mu stalo?

Před ním se usadili Jan Kuchta, Lukáš Haraslín, Victor Olatunji, Ermal Krasniqi i Albion Rrahmani. Jaká to potupa!

Až ve středečním pohárovém duelu s Plzní (1:0) se vrátil do základu, postavil se vedle vyzkoušených kumpánů Kuchty s Haraslínem. Lars Friis opět oživil až legendární trojzubec, což přispělo k postupu do finále i velmi dobrému výkonu.

Šikula s čelenkou si na šanci prostě musel počkat. Může si však stěžovat? Možná na mírnou zdravotní nepřízeň, to je objektivní záležitost. Jinak ale vypadl z rotace vlastní vinou. Přece není Friis smyslů zbavený, těžko by ignoroval borce s velkou formou, o němž navíc moc dobře ví, co dokáže.

Birmančevič se však propadl do stínů, jak by napsal autor slavné ságy Pán prstenů J. R. R. Tolkien, především z důvodu, že