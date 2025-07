Se Spartou letěl bojovat o Evropu i direktor Rosický: Do pekla s marodem

Kdyby bylo jen na doktorech, Tomáš Rosický (44) by odpočíval s nohama nahoře. To ale sportovní ředitel Sparty, jenž v květnu kvůli potížím se srdcem skončil na JIP, nesvede. S týmem tak vyrazil na pekelnou štreku do Kazachstánu!

Letenští v tamním Aktobe ve čtvrtek vstoupí do 2. předkola Konferenční ligy. Cílem není nic jiného než jasný postup. A snad aby se na rozpáleném trávníku v asijské stepi (předpověď hlásí třicítky) plejeři neploužili jako o víkendu v Jablonci (1:1), chtěl jim »Rosa« svou přítomností navzdory vážným zdravotním problémům jistě něco vzkázat.

„Tomáš Rosický se rozhodl, že poletí s týmem,“ pověděl mluvčí Sparty Ondřej Kasík. Dle informací Blesku mělo jít o spontánní rozhodnutí na poslední chvíli, kvůli čemuž Tomáš přerušil naordinované domácí léčení. Jako by snad direktor cítil ve vzduchu průšvih...

Povinná obklika

I kdyby ale bylo na hřišti ze sparťanského pohledu vše růžové, nejen Rosickému dal zabrat už samotný let. Trval šest hodin a kvůli bezpečnostní oklice měřil přes čtyři tisíce kilometrů. Ukrajinský a ruský prostor totiž nelze využít, a tak se letělo přes Turecko, Gruzii a Kaspické moře.

A to ještě Aktobe leží naštěstí na západě obrovské země jménem Kazachstán. Kdyby se hrálo v hlavním městě Astaně, byl by let skoro o půldruhé hodiny delší. „Cesta je to opravdu dlouhá a hlavně nás čeká dobrý tým s rychlými hráči,“ varoval kouč Brian Priske.