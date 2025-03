Rok od Fiorentiny. Sebevědomá Plzeň si věří na giganta: Posunuli jsme se

V Evropě neustále posouvá své limity. Plzeň po loňské účasti ve čtvrtfinále Konferenční ligy touží zopakovat elitní osmičku i o patro výš, v Evropské lize. Západočeský celek se oproti loňskému souboji s Fiorentinou významně posunul, na jiný elitní italský celek může jít bez bázně. Naopak – chce to odvahu! Trenérovi Miroslavu Koubkovi hraje do karet i fakt, že může míchat se sestavou zejména na ofenzivních postech – opět jsou připraveni čtyři rozdílní a kvalitní útočníci.

Poslední tuzemský zástupce v Evropě hodlá rozlousknout pořádně tvrdý oříšek. Do západočeské metropole přijíždí vítěz Ligové fáze rozjeté Evropské ligy, aktuálně pátý celek Serie A s minimálním odstupem na třetí Bergamo. Římské Lazio je hladový lev, který si přijel pro takový výsledek, aby za týden doma stvrdil postup do čtvrtfinále soutěže.

„Souhlasím, že jsou zatraceně dobří,“ začal předzápasovou tiskovou konferenci plzeňský trenér Miroslav Koubek. „Budu spokojený, když mužstvo podá výkon, který bude mít parametry, jakými se nám podařilo prezentovat v nedávných evropských zápasech doma s Anderlechtem, Ferencvárosem nebo San Sebastianem,“ připomněl Koubek úspěšná vystoupení v Doosan Areně.

Nabízí se srovnání s loňským čtvrtfinále Konferenční ligy, kdy Plzeň po těsném souboji vypadla s Fiorentinou, poraženým finalistou z Prahy ze sezony 2022/23. Situace je jiná mimo jiné v tom, v jakém stavu jde Viktoria do souboje s jasným favoritem.

Plzni před rokem chybělo devět hráčů základního kádru, na střídačce seděli Ondřej Deml, Martin Doubek nebo Filip Lorinz. Do základu šel zkušený obránce Radim Řezník, který prakticky celou sezonu strávil mezi náhradníky a v té aktuální už nastupuje v třetiligových Domažlicích.

„Do těch zápasů jsme šli hodně oslabení, na lavičce jsme měli i mládence z béčka. Přizpůsobili jsme tomu i styl hry, preferovali jsme defenzivu. Teď jsme v jiné situaci, za rok jsme jako mužstvo udělali nějaký pokrok. Naše kádrová situace, hlavně na předních pozicích, je víc rozkročená, můžeme si víc dovolit,“ srovnal Koubek stav mužstva.

Oslabená Plzeň doma uhrála remízu 0:0, italský favorit rozhodl až v prodloužení domácí odvety, kde navíc hrála Viktoria bez vyloučeného Cadua a prohrála 0:2. Aktuální souboj s Laziem ale může vypadat jinak.

Domácí mají k dispozici prakticky kompletní kádr, v zimě navíc kvalitně posílili. Amar Memič se zabydlel v základu, v neděli v Mladé Boleslavi vstřelil za Plzeň první soutěžní gól. Na svůj extra vysoký level se vrací Rafiu Durosinmi, vepředu je k němu navíc k dispozici další trojice rozdílných kvalitních útočníků – Matěj Vydra, Daniel Vašulín a Prince Adu.

„Jsme silnější, vepředu máme čtyři skvělé útočníky, co mohou začínat. V našem týmu je variabilita, nečitelnost, nastoupit může kterýkoli z nich. Je super, když se to může prostřídat. Je nás hodně, může nám to jenom pomoct,“ souhlasil reprezentační záložník Lukáš Červ.

Za poslední rok pod trenérem Koubkem ušla Plzeň další významný kus evropské cesty. Stejně jako v minulé sezoně zůstává z českých klubů na mezinárodní scéně nejdéle, získává si respekt soupeřů a vydělává velké peníze. Případným postupem mezi nejlepší osmičku může získat dalších 2,5 milionu eur, tedy 63 milionů korun.

„Hráči jsou delší dobu pohromadě, i když někteří noví přišli a někteří jsou naopak pryč. Posunuli jsme se ve zkušenostech, hráči si sáhli na špičkovou evropskou konfrontaci. Dostávají do sebe, že se to dá zvládat, posiluje to další vlastnosti okolo psychiky. Dál jsme také v sehranosti, několik kluků se také během roku dostalo do nároďáku, to jim přidalo další sebevědomí,“ připomněl Koubek.

Včera odpoledne s týmem trénoval na vedlejším hřišti v areálu v Luční ulici. Svítilo sluníčko a výrazně se oteplilo, což logicky zvedne náladu na fotbal i do přípravy na těžký zápas. Terén v Doosan Aréně hráči šetřili, soupeř z Lazia ještě odtrénoval v domácích podmínkách a do Plzně dorazil až večer. Po krátké obhlídce stadionu zamířila výprava rovnou na hotel.

„Celý tým sbírá zkušenosti, věřím, že je můžeme prodat. Oproti Fiorentině půjde o jiný dvojzápas, je jenom na nás, jak ho zvládneme,“ pověděl Červ, jenž je ideálním příkladem plzeňského progresu.

Přesně před rokem odehrál po přestupu do Plzně první zápas v Evropě v osmifinále Konferenční ligy proti Servette. Od té doby pronikl do národního týmu, dostal se do nominace na EURO, v národním týmu se na podzim dostal do základní sestavy. V Plzni patří ke klíčovým, takřka nepostradatelným hráčům.

Viktoria je nyní po roce nejen mnohem zkušenější a sebevědomější, ale před duelem s Laziem navíc nečitelnější. Římský gigant je jasným favoritem, domácí se ovšem na své půdě nemusí bát ani top evropského konkurenta.