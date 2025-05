Janotka po Spartě: Tahle sezona je závazek. Kliment? Nabídce Slavie nemůžeme konkurovat

Je účast v Evropě velká zodpovědnost?

„Nevím… (hledal těžko odpověď) Tahle sezona je velký závazek. Nastavili jsme si cíl, který jsme splnili, ale zopakovat ho bude složité. Čeká nás těžké sezona.“

Už se na ni připravujete?

„Pracujeme na tom, abychom měli konkurenceschopný kádr, abychom hráče z osy týmu nahradili, nebo doplnili. Pokud je to vůbec možné. Pro nás je hlavně důležité, abychom vyřešili režim a sbírali body v Evropě i v lize. Je před námi obrovská výzva, bereme ji, protože jsme si ji uhráli. Nebudeme na podzim brečet, že máme náročný program.“

Už víte, co bude s Lukášem Julišem a Janem Navrátilem, kterým končí smlouva?

„Jo, máme jasno a řešíme to.“

Budete konkrétní?

„Faktem je, že s Honzou Navrátilem řešíme prodloužení smlouvy a věřím, že to dopadne. Lukáše Juliše nechceme prodloužit.“

SESTŘIH: Sparta - Olomouc 1:1. Letenské "spasil" Laci. Hrozila sezona bez Evropy • isport.tv

Olomouc má v týmu nejlepšího střelce ligové sezony, Jan Kliment dal osmnáct gólů. Jde o velký úspěch?

„Kdo by to byl řekl, že hráč v tak regionálním klubu, jako je Olomouc, to dotáhne na krále střelců. Byl velkou část sezony mimo, a to kvůli červené kartě, zranění na podzim i na jaře. To je dost zápasů, a proto je neuvěřitelný počin, že na to dosáhl.“

Udržíte ho v kádru i pro příští sezonu?

„Jeho kvality jsou neuvěřitelné a myslím si, že po takové sezoně nebude lehké ho udržet. Obecně hráčům přeju, že mají ambice. Není jediný, kdo odehrál fantastickou sezonu a je o něj zájem. Ale Klímič je jedním z nich. A nedivím se tomu, protože gólový útočník je nedostatkové zboží.“

Rozuměl byste tomu, kdyby odešel?

„Chápu, že potřebuje novou výzvu. Samozřejmě nechci, abychom jako tým oslavovali, ale z pohledu hráče tomu rozumím. Když přijde taková nabídka, jako třeba ze Slavie, těžko tomu můžeme konkurovat.“

V posledním ligovém zápase jste remizovali se Spartou, která bojovala o účast v předkole Konferenční ligy. Vyděsili jste ji?

„Jak jsme dali gól, tak určitě. Sebevědomí týmu se nehledá lehce, když se nedaří. To dopadne i na větší kluby. Pro nás bylo nejdůležitější, abychom neinkasovali jako první. Snažili jsme se jít za vítězství, ale Sparta nakonec uhrála kýžený výsledek. Nemám klukům moc co vytknout, jsem hrdý, jak se tým prezentoval během celé sezony.“

Bylo přesto složité najít motivaci do posledních zápasů, v nichž už jste o nic nehráli?

„Není to jednoduché, když máte emočně vybombené finále poháru a jste týden a půl v euforii. Ale tým byl dneska fantasticky nastavený, v pátek na tréninku jsme řešili, aby nás hlavy dostaly do zápasu. Vrchol sezony máme za sebou, ale musíme si vážit každého zápasu. Co by někteří dali před rokem za to, že mohou hrát na Spartě. Neměli jsme jednoduchý týden, provázely nás virózy a zranění, proto je obdivuhodné, jak jsme si dokázali poradit. Jsem hrdý na tým, jak dokázal vzdorovat a že byl blízko vítězství.“