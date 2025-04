ANALÝZA SPORTU | Sparta šlapala na hřišti nejlépe od až památného vstupu do Ligy mistrů se Salcburkem (3:0). Pohárové semifinále s Plzní zvládla sice „jen“ 1:0, ale i ultrasilní hosté přiznávali, že do finále prošla po právu. Tribuny, zejména ve druhé půli, rozjely na jaře nevídané peklo, povzbuzovalo se fanaticky, tým to poznal. Přesto se po zápase řeší jiné (a nepříjemné) fanouškové téma, konkrétně vlajka odkazují na rasistickou organizaci Ku-klux-klan, a také nové poměry v kotli rudého klubu.

K. K. K. v bílém na černé látce, to je přece jasné. Notabene v prostředí, kde se vždy pro drsně pravicové, nacistické či rasistické myšlenky našlo místo. Tak to prostě je, nelze to opomíjet – a rozhodně nejde jen o skupiny podporující Spartu. Na Baníku, Slavii, v Hradci Králové, Plzni, prostě všude se do davu příznivců klubu přimíchají lidé s tímto nechutným pohledem na svět.

Jde o to, aby jejich vliv byl nicotný, zanedbatelný. Aby se zkrátka nevrátila divoká devadesátá léta, která byla v tomto směru rozhodně neuspokojivá. Normy chování se však mění, což by se mělo projevit i na stadionech.

Bude to tak na Letné?

Situaci je třeba prozkoumat maličko zeširoka. Nedávno totiž proběhl v kotli velký převrat. Při zápase s Teplicemi vyvrcholil bitkou mezi dvěma skupinami a jakýmsi předáním moci. Šlo však – podle všeho – spíše o symbolickou (byť nepřijatelnou) chvíli. O změně poměrů bylo totiž rozhodnuto už nějakou dobu předem, spíkr skupiny Letenští se se svou rolí loučil už při ligovém střetu s Plzní.

Důvody, které se dostaly ven při této akci, se po dvou týdnech potvrzují.